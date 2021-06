Llama AMPI a estar alerta por fraudes inmobiliarios en redes sociales

Los fraudes en la venta o renta de vivienda son una realidad, y cada vez son más comunes a través de las redes sociales, pues hay personas que no son profesionales que dicen ofrecer inmuebles a precios bajos, sin embargo estos no existen y tan sólo estafan a los usuarios para sacarles algo de dinero.

Respecto a ello, el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Alejandro De la Torre Martínez, manifestó que al menos en San Luis Potosí no han detectado algún caso relacionado con fraudes en materia de vivienda, sin embargo, no quiere decir que no existan; por ello, destacó que lo recomendable es acercarse con un agente inmobiliario con licencia, para evitar caer en estafas y que haya repercusiones económicas.

“Aquí en San Luis Potosí no hemos detectado ese tipo de fraudes, pero sí existen; realmente la cultura de la compra por internet está siendo masiva, pero el problema es que resulta muy difícil comprobar si existe la vivienda que se está adquiriendo”, expresó.

Una de las ventajas que tiene el acercarse con un agente inmobiliario, es que éste le ofrecerá a cliente asesoría legal especializada, y verificará que cada papel esté en regla (títulos de dominio, la tasación, la escrituración, la inscripción de la propiedad, etc.), a fin de que todo el proceso de compra-venta se lleve con apego a la legalidad.

“Lo mejor es ir con agente inmobiliario en persona para poder constatar que todo está en regla, entonces, lo que yo aconsejo es que todo lo relacionado a vivienda o cualquier otro inmueble dirigirse con un asesor profesionalizado”, agregó.

