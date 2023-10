Lizy Navarro, nueva presidenta de la AMIC

Catedrática de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, Lizy Navarro Zamora, fue electa como presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, que es una de las organizaciones más antiguas en el país que promueve actividades relacionadas con la investigación y difusión del área de Ciencias de la Comunicación.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

La AMIC no solamente se dedica a cuestiones de investigación científica para generar conocimiento si no que también realiza intervenciones comunicativas "somos alrededor de 300 colegas en el país, con una integración de instituciones públicas y privadas, la encomienda es por dos años y es la primera vez que una mujer asume la presidencia. Buscamos generar conocimiento desde la comunicación y política, género, queremos saber qué pasa con la comunicación y por qué se le minimiza".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Entre las estrategias que propone para sus dos años de gestión será establecer una cápsula del tiempo de lo que significa la comunicación, así como una serie de publicaciones para que egresados puedan actualizarse, así como la base docente y la ciudadanía en general.

Quiere que se visibilice la comunicación dentro de la sociedad, porque advierte que hace falta que el comunicólogo se vincule más con la sociedad "creo que en todas las áreas del conocimiento falta aplicarse y en este caso a los investigadores nos corresponde participar en las necesidades de la sociedad".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Considera que el mayor desafío en estos momentos para la comunicación se centra en el periodismo, porque a su consideración estamos frente a la inminente muerte del periodismo impreso "creo que esta parte es un gran desafío sobre todo por la digitalización del ejercicio periodístico, porque a pesar de que exista una diversidad de espacios digitales es necesario siempre tener al periódico y al periodista porque es quien puede decodificar lo que la sociedad no puede".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Hoy más que nunca, el que ejerce el oficio de la pluma adquiere un fuerte valor porque informa y orienta a la ciudadanía, aunque en ejercicios de rendición de cuentas como Las Mañaneras se les desacredite "hoy es cuando más se les necesita porque la censura para ciertos grupos de población está ubicada donde se localiza el exceso de información, pareciera que estamos más informados pero no, estamos desinformados en muchos sectores de la población, porque el hecho de ver y consumir información no significa que estén informados, se necesita a alguien que ubique a la sociedad en lo que es y no es importante".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Consideró que para sacar adelante a los comunicadores de los riesgos que actualmente significa ejercer la Libertad de Expresión en nuestro país, se requiere de redes que los protejan porque el periodista está solo "no hay organizaciones consolidadas que los cobijen, no hay quien los proteja como en otros países".