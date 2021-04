Listo el programa de vacunación vs Covid-19 en Soledad, informó el alcalde

El alcalde de Soledad, Gerardo Zapata Rosales, informó que sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de otros órdenes de gobierno, con el objetivo de planear la logística para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en la zona metropolitana, pues probablemente en los próximos días llegue un lote de biológicos para cubrir a la totalidad de adultos mayores.

Informó que se tiene programada una nueva reunión para afinar detalles, como los lugares en que se establecerán los puestos de vacunación, “estamos contemplando de cuatro a seis puntos en Soledad para cubrir el 100% de la población a la que está dirigida esta primera etapa; el último censo del INEGI registra más de 30 mil adultos mayores”.

El edil indicó que se encuentran listos para sumarse a este esfuerzo encaminado a la protección de este grupo vulnerable, se está en espera de la autorización de la ubicación de los puntos de vacunación y alrededor de 200 trabajadores municipales estarán apoyando a las brigadas de Bienestar, Secretaría de Salud y Guardia Nacional.

Refirió que se presentaron ocho propuestas para la aplicación de la vacuna contra el Covid.19, entre las que se encuentran la escuela primaria Pedro Montoya, el auditorio de la presidencia municipal, la secundaria Graciano Sánchez Romo, además de instituciones educativas de la zona oriente y en la comunidad de Cándido Navarro.

De manera previa, se contempla la realización de un recorrido en el que participará el Ayuntamiento de Soledad, la Secretaría del Bienestar y Guardia Nacional, para checar cualquier detalle o situación que pudiera presentarse; una vez que los puntos sugeridos sean autorizados, se realizará un simulacro antes de las fechas de vacunación, para detectar cualquier situación y prever que todo se realice de manera ordenada, indicó.

El alcalde exhortó a la población a que estén pendientes de información oficial y a que no se dejen llevar por mensajes que se difunden en redes sociales en las que no hay ningún sustento, no son verídicos y causan confusión, “habrá vacunas suficientes tanto para los habitantes de San Luis como de Soledad, les pedimos a que esperen a que se convoque oficialmente, es probable que se convoque de acuerdo a la inicial del apellido”.

Los casos especiales en que los adultos mayores no están en condiciones de trasladarse, los atenderá la Secretaría de Bienestar, que ya tiene un registro previo.

Finalmente, precisó que no es necesario que se formen un día antes, ni que se queden en la noche, “se trabaja en una logística que garantice que todo se lleve con orden y que se eviten aglomeraciones, pues habrá las vacunas suficientes para toda la población de la tercera edad”.

