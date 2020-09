Líneas de Ferrocarril para SLP desde 1888; Díez Gutiérrez consiguió la concesión

Alrededor de 132 años de historia fueron consumidos por las llamas el pasado 27 de febrero de 2020, cuando se incendió el edificio que en algún tiempo funcionó como estación de carga del ferrocarril.

ASÍ LLEGÓ

En el Siglo XIX el principal signo de modernidad y progreso para un país, era el ferrocarril, tanto así que el gobierno de Guadalupe Victoria, primer presidente de México, quiso traer este medio de transporte, sin embargo no lo logró; y fue hasta 1873, en el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, que se inauguró la primera línea de ferrocarril, que iba de la Ciudad de México al puerto de Veracruz.

Desde entonces San Luis “levantó la mano” para pedir una línea que conectara a la entidad potosina con Tampico, Tamaulipas, fue así que el gobierno de Carlos Díez Gutiérrez en 1878, consiguió una concesión y se conformó una empresa para realizar “el camino de hierro”, pero sólo logró avanzar hasta Soledad de Graciano Sánchez. Mientras este intento se vio diluido por la falta de recursos económicos y conocimientos técnicos, la empresa Ferrocarril Nacional Mexicano de capital estadounidense, consiguió la concesión para una línea de México a Laredo, que incluía en el trazo a San Luis Potosí.

A su vez, el gobierno estatal traspasó la concesión a la empresa Ferrocarril Central Mexicano, también de capital estadounidense, y ésta logró ampliar la concesión para que la línea saliera de Aguascalientes hasta Tampico, fue así que finalmente San Luis Potosí se hizo de dos líneas de ferrocarril, la de Ferrocarril Nacional inaugurada en 1888, y la de Ferrocarril Central en 1890. Para ellas se construyó una estación de carga en lo que actualmente es en la avenida Universidad, en el costado sur del puente, inaugurada también en 1888, y en el costado norte se instaló la estación de pasajeros.

El representante de los jubilados de la Sección 24 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), Carlos Calderón Otero, narra que a la estación de carga llegaba toda la mercancía, frijol, maíz, y otros insumos, “se acercaban los camiones que llevaban la mercancía para los comerciantes, también llegaban los trenes de los circos” y de ahí trasladaban a los animales a los terrenos donde se instalaban los circos, atrás de la fábrica Atlas que estaba casi en el centro de la ciudad.

En la estación de carga también estaba la oficina del jefe de estación, los empleados de carros y guías, el cajero, “había un promedio de 50 oficinistas, carretilleros estibadores, y los que descargaban los furgones de planta y extras eran unos 80 o 90”. Funcionó de 1888 hasta 1994, luego fue concesionada y por obligación hay que darle mantenimiento.

VALOR HISTÓRICO

En los muros de la estación de carga está una parte de la historia que explica el presente de San Luis Potosí, pues dan cuenta de las repercusiones que tuvo el ferrocarril en el ámbito económico, cultural, urbanístico e incluso político. La doctora María de la Luz Carregha Lamadrid, historiadora de El Colegio de San Luis (Colsan), explicó que en el ámbito urbanístico, las vías funcionaron como un cerco que detuvo el crecimiento de la ciudad hacia el oriente, para entonces dirigirlo hacia Tequis y la Calzada de Guadalupe; la llegada de mercancías convirtió a la Alameda en la puerta de entrada a San Luis Potosí y en ella se establecieron estaciones del transporte urbano que existían en aquellos tiempos; también introdujo el beisbol, ya que fue una influencia estadounidense de los trabajadores de las empresas concesionarias.

El ferrocarril trajo una nueva tendencia en la construcción de viviendas y edificios, como fue el uso de madera, lámina y acero para las techumbres, la investigadora destacó que los mismos rieles tienen un valor histórico, pues por ejemplo, el trazo Cedral-Potrero da cuenta del uso político que se le dio a este medio de transporte, ya que antes del porfiriato, Rioverde era el centro de las decisiones políticas del Estado y con la intención de atraer todas las decisiones a la Capital potosina, el gobierno estatal dejó fuera de las líneas a Rioverde, “el edificio nos habla de una época, de un momento importante para la ciudad de San Luis, es testimonio de muchos años de trabajo ferrocarrilero”.

La estación de carga funcionó desde 1888 hasta 1994, cuando se privatizó el ferrocarril y se entregó la concesión a Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM), que posteriormente la cedió a Kansas City; al recibir la concesión sobre el uso de las vías, la empresa también obtuvo la responsabilidad de dar mantenimiento a la infraestructura, incluidos los edificios como el siniestrado el pasado 27 de febrero de este año.

EN ABANDONO

"Hay un compromiso en la concesión en el sentido de hacer uso de las instalaciones, las vías, estaciones, etcétera, y dar mantenimiento, ahí es donde está una falta, en el sentido de que no hubo mantenimiento y no había uso correcto", señaló Juan Carlos Machinena Morales, director del Centro INAH en San Luis Potosí, y es que durante estos 20 años en que Kansas City ha tenido la concesión del ferrocarril, los edificios han permanecido en abandono.

De acuerdo al director del Centro INAH, hubo un tiempo durante el cual la estación de carga se utilizó como archivo, "pero no vemos que haya un proyecto formal", en algunos inmuebles la empresa almacena objetos de terceros que transportan carga y esos sí están cuidados, pero no hay un proyecto integral para el uso de estos espacios.

Tanto el director del INAH como Carregha Lamadrid, coinciden en que el abandono de la infraestructura ferroviaria no es exclusiva de San Luis como ciudad ni como Estado, pues en todo el país se pueden encontrar edificios en deterioro o desmantelados, aunque el incendio en la estación de carga pudiera encender señales de alarma para Kansas, pues si no cumple con el mantenimiento, o en este caso, con la restauración del edificio ya siniestrado, puede ser amonestada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) –que es la encargada de vigilar el cumplimiento de la concesión- y llegar incluso a perder la concesión.

"(Kansas City) mueve miles de millones de dólares en mercancía, no creo que quieran perder la concesión", advirtió Machinena Morales, quien destacó que para el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lo importante no es sólo la restauración del edificio, sino lo que hará la empresa con este espacio después, pues de acuerdo al dictamen de Protección Civil, el ladrillo y la cantera con espesor de casi un metro, soportaron las llamas y no hay daño estructural, por lo que "sólo" hay que realizar la limpieza roca por roca con espátula y escobetilla para retirar el ollín, además de reponer el techo y sustituir piezas que lo requieran, lo que hasta estas fechas no se ha realizado.

Para determinar el costo de la restauración es necesario un estudio por parte de especialistas, que además definirán cuántas personas se requieren para llevar a cabo las tareas; también está pendiente el dictamen respecto a las causas del incendio, y si éste fue provocado, el INAH procederá a presentar la denuncia penal por daño al patrimonio histórico.

NUEVA VIDA

El funcionario federal indicó que se han presentado al menos tres proyectos para darle nuevo uso a la estación de carga, pero las tres han sido rechazadas por la concesionaria con el argumento de que ya tenía en uso el edificio. Uno de los proyectos fue presentado hace alrededor de cuatro años por el propio INAH, y consistía en instalar ahí talleres de restauración en los que trabajaría en conjunto con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Otro proyecto fue presentado hace ocho años por los jubilados del ferrocarril en conjunto con la Universidad Potosina, se trata de un centro cultural en donde se podrían montar exposiciones en los patios del ferrocarril, contempla un espacio para los talleres del INAH, así como la creación de una concha acústica para que el lugar sea sede de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP).

La investigadora de El Colsan mencionó que otra opción pudiera ser la iniciativa que el Centro de Preservación de Patrimonio Ferrocarrilero ha desarrollado, denominada "rutas verdes", en donde el trazo de las vías se conserva y se destina para ciclistas, patinadores y paseantes, y las instalaciones que hay en el camino se recuperan como paraderos turísticos; esto ya lo hizo en Jalisco.

La decisión está en manos de la empresa, pues para que alguno de los proyectos pueda llevarse a cabo, es necesario que entregue en comodato el edificio para que sea administrado por el gobierno estatal u otra instancia, tal como lo hizo hace años con la llamada "estación nueva", en donde se creó el Museo del Ferrocarril.

El pasado viernes 6 de marzo personal de Kansas City y la directora del Museo Nacional de Ferrocarriles, Teresa Márquez, estuvieron en San Luis Potosí para realizar un recorrido junto con el director del Centro INAH por la estación siniestrada y se comenzó con la limpieza del lugar, en cuanto a retiro de escombros, para posteriormente realizar el plan de restauración, aunque no hubo pláticas respecto a un nuevo uso para este edificio, que se mantiene en pie a pesar de los años, las llamas y el abandono.

