Liliana Rangel dice ser es víctima de acusaciones e insultos

Luego de las constantes críticas y señalamientos que ha emitido en su contra la organización civil, Ciudadanos Observando, la titular de los Servicios Estatales de Salud (SES), Mónica Liliana Rangel Martínez, ha tenido que salir a defenderse y en ello, argumenta que es víctima de acusaciones, insultos, injurias e incluso humillaciones por presuntos actos de corrupción que no tienen sustento legal porque ninguna autoridad la ha mandado a rendir cuentas, aún y con las nueve auditorías nacionales y locales que le practican al año.

Aclaró que serán los entes fiscalizadores los que tienen que aclarar las supuestas irregularidades que denuncian que existen en su dependencia.

Fue a través de un desplegado que publicó, que en los últimos meses en diferentes espacios ha recibido dichas acusaciones y ante lo cual ha guardado respetuoso silencio, ya que tiene claro que serán las instancias oficiales y legales las que sacarán a la luz pública la verdad de todo aquello que se le ha imputado de manera injustificada.

"Ante las falsas acusaciones de las que hoy como persona soy objeto, por parte de quien preside la organización Ciudadanos Observando, he decidido no guardar silencio y salir ante los potosinos a dejar en claro que nunca he realizado acto alguno para intentar siquiera impedirle a la organización que efectúe conferencia de prensa, emita declaraciones y otorgue entrevistas".

A la vista de todos los potosinos se encuentran todas y cada una de las publicaciones en las que se da cuenta de las declaraciones de quién representa la organización Ciudadanos Observando "han hecho señalamientos que han dañado la labor que como funcionaria pública ha venido desempeñando a lo largo de 20 años de servicio ininterrumpido en los Servicios de Salud, dependencia a la que llegue con apenas 24 años de edad, para realizar mi servicio social y logré desempeñarme en diferentes cargos del escalafón hasta recibir el honor de ser titular gracias a la invitación que me hiciera en el 2015, el gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López".

Con las declaraciones de quien preside la organización Ciudadanos Observando "se ha intentado también causar daño a mi honra y a mi persona, al señalarme ya no como funcionaria sino como Mónica Liliana Rangel Martínez, de ser responsable del actuar de terceros y acusando de eso mismo a integrantes de mi primer círculo familiar, poniendo con ello en riesgo nuestra integridad y seguridad".

Agregó que como titular de los SES, está abierta al escrutinio de su labor como funcionaria pública, y a la vez que seguirá trabajando incansablemente por cumplir como hasta ahora con su compromiso de llevar la salud a todos los potosinos hasta el último rincón del Estado.