Liderazgos priistas en SLP, no muy convencidos de la reelección de “Alito”

Ex dirigentes estatales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se pronunciaron por la “oxigenación” de la dirigencia nacional del instituto político.

Luego de que se llevó a cabo la 24 Asamblea Nacional del PRI en la que se reformaron los estatutos, la declaración de principios y otros documentos básicos del partido, que perfilan la permanencia de Alejandro Moreno Cárdenas por ocho años más en la dirigencia nacional, ex presidentes del Comité Directivo Estatal del tricolor se mostraron a favor de la renovación.

En su caso, Elías Pesina Rodríguez indicó que primero habrá que esperar la convocatoria para la posible reelección de Moreno Cárdenas, “hay que esperar, invitar a la reflexión, al análisis para que lo que se vaya a decidir se busque siempre la fortaleza del partido, tienen que reflexionar los consejeros políticos nacionales que son los que deciden”.

Apeló a que entre los consejeros nacionales haya priistas con formación democrática, que recuerden los principios que dieron origen al PRI, “el espíritu del partido, del origen revolucionario, de los principios de Madero, de lo que dio origen al Revolucionario Institucional, que se basaba en la no reelección, entonces creemos que la no reelección permite que haya nuevos cuadros, que haya gente que participe, que haya jóvenes que se involucren”.

Por separado, Martín Juárez Córdova señaló que en su caso, “creo en los principios del PRI, soy priista y ahí me van a seguir viendo independientemente de que en ocasiones no comparta lo que hace el hombre que circunstancialmente está ahorita al frente del partido; hay momentos en que se tienen que oxigenar periódicamente las dirigencias, hacer las revisiones para poder caminar”.

Destacó que en estos momentos el tricolor debe replantearse y encontrar un esquema que responsa a las expectativas de la ciudadanía desde sus principios ideológicos, “si estamos aparentemente muy sólidos pero no respondiendo a la expectativa ciudadana, no vamos a lograr nada para ser una oferta política, sino estaremos ahí ocupando el espacio pero no generando una dinámica social que genere desarrollo”.

Destacó que el partido debe tener sus plataformas y esquemas “a más tardar en un año, y en base a ello generar condiciones de participación para 2027, pero tiene que ser muy autocrítico, replantearse, ahorita puede ganarnos la pasión, pero lo que nos debe sobrar es frialdad para analizar las circunstancias y ver hacia dónde vamos a caminar”.

Sobre el mismo tema, el dirigente del Comité Directivo Municipal del PRI en la Capital potosina, Víctor Hugo Salgado Delgadillo, señaló que el comité municipal estará atento a lo que se decida a nivel nacional, pues recordó que las reformas aprobadas por la Asamblea aún deben pasar por aprobación del Instituto Nacional Electoral (INE), además de que se ha dicho que habrá impugnaciones.

Respecto a la permanencia de Moreno Cárdenas, opinó que “debe darse la continuidad, pero no tan prolongada”.