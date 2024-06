Licencia de paternidad, un pendiente para la nueva Legislatura

La licencia de paternidad para que los papás gocen de días de asueto cuando nazca su bebé y puedan estar al cuidado o bien, que tengan el permiso laboral para acudir a determinadas actividades escolares de sus hijos, es un tema que tiene pendiente el Congreso del Estado y que seguramente será la próxima Legislatura quien lo procese.

Así lo señalaron las diputadas Lidia Nallely Vargas Hernández y Emma Idalia Saldaña Guerrero, al señalar que si bien es cierto se ha trabajado mucho en legislar a favor de las mujeres, también se necesita hacer leyes que ayuden a los hombres, en este caso a los papás, a enfrentar situaciones particulares que se presentan.

La legisladora Vargas Hernández dijo que “una cosa es que seamos feministas y estemos siempre en favor de los derechos de las mujeres, pero también hay que ver las situaciones de los varones; cuando impulsé el padrón de deudores, quedó en claro que ahí también debe haber casos de mujeres, porque existen”.

“También hay casos de hombres que sufren de violencia por parte de sus parejas pero no denuncian por temor al bullying, necesitan no solamente apoyo jurídico sino emocional, psicológico, acompañamiento y por ello no se visibilizan los casos que son muchos y también son situaciones que tienen un efecto en la familia”.

▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento

La legisladora añadió que es importante que los papás tengan una convivencia con sus hijos, que les den un buen ejemplo de no ser violentos con las mujeres pero también, deben enseñar el respeto y no permitir ningún tipo de abuso; son temas en los que el Congreso del Estado debe trabajar más a fondo.

Por su parte la diputada Emma Idalia Saldaña expuso que “hay papás extraordinarios que siempre están al pendiente de sus hijos, que son muy apegados y tienen la responsabilidad de cuidarlos porque no existe la figura materna por cualquier razón, de tal manera que necesitan también permisos laborales en determinaciones situaciones”.

La licencia de maternidad es otro de los temas que se necesitan, para que estén cerca de su hijo cuando nace y los días subsecuentes ya que requieren de ayudar también a la mamá, por eso en el Poder Legislativo se requiere trabajar en estos tópicos que son de suma importancia y que se deben visibilizar.