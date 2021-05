Lic. Teófilo Torres Corzo condecorado por Japón

Teófilo Torres Corzo, ex Senador de la República, fue condecorado por el gobierno de Japón, por su valiosa contribución al fortalecimiento de la relación entre Japón y México. Este reconocimiento es otorgado directamente por el emperador de Japón Naruhito y se entrega a personalidades del mundo que han coadyuvado a mantener relaciones de alto impacto a favor de la industria, el comercio, y el orden mundial.

Esta distinción estuvo a cargo del embajador de Japón en México Yasushi Takase, a nombre del Emperador japonés, el que hizo entrega de la “Condecoración del Sol Naciente, en grado de Rayos de Oro con Collar de Listón”.

Yasushi Takase, señaló que el ex Senador de San Luis Potosí, Teófilo Torres Corzo, es reconocido por su trayectoria y trabajo parlamentario fincado en el fortalecimiento de los lazos comerciales entre ambos países, y sobre todo, por su esfuerzo de haber formado parte en la consolidación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).

Por su parte, el ex Gobernador de San Luis Potosí, Teófilo Torres Corzo, recordó que los grandes acuerdos comerciales aprobados en el Senado de la República, siguen vigentes, “porque se privilegia el compromiso y el intercambio bilateral entre México y Japón, pero sobre todo porque se estará contribuyendo al futuro de ambas economías. Sin embargo, las tareas realizadas, no han terminado, porque necesitamos nuevos protagonistas, una nueva diplomacia, nuevos esfuerzos, caminos con mayor acercamiento, siempre con respeto a nuestras tradiciones, culturas pero sobre todo con resultados tangibles”. Previamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo Federal, y en base a los permisos para aceptar y usar condecoraciones extranjeras, validó la entrega de la condecoración del gobierno de Japón al ex Senador de la República, Teófilo Torres Corzo.

La orden se concede a aquellos que han alcanzado logros destacados en las relaciones internacionales

Esta distinción ha sido concedida en años anteriores a personalidades como:

• Príncipe Ali bin al Hussein de Jordania

• Isamu Akasaki, ingeniero electrónico y científico japonés. En 2014 recibió el Premio Nobel de Física.

• John Owen Dominis, estadounidense que llegó a ser príncipe consorte del Reino de Hawai.