“Libre y feliz”, Sanjuana Maldonado presenta la “Ley Sanjuana” ante el Congreso de SLP

Hoy, después de quince largos años, Sanjuana Maldonado vuelve a respirar el aire de la libertad. Su rostro refleja una mezcla de alivio y melancolía, una combinación de emociones que solo alguien que ha vivido una injusticia tan profunda puede entender.

Maldonado fue condenada a 30 años de prisión por un crimen que no cometió, y hoy, en una emotiva rueda de prensa, compartió su experiencia y reflexiones.

"Me siento agradecida, siento que Dios vive y que me ha regalado el milagro que tanto le pedí. Hoy soy libre, estoy feliz y seguiré actuando como siempre, con buena voluntad, para continuar con mi vida", declaró con una voz que oscilaba entre la alegría y la tristeza por el tiempo perdido.

Durante estos años, Sanjuana permaneció aislada, sin el calor de su familia ni el consuelo de sus hijos. Enfrentó una soledad abrumadora, aferrándose a su humanidad y resiliencia para sobrevivir.

"Tuve que aferrarme a mi calidad humana y, dentro de mis limitaciones, salir adelante, seguir con mi vida como la mujer que soy: inocente y transparente", afirmó.

Sanjuana también reconoció su arrepentimiento por no haber luchado más intensamente por su inocencia. Expresó la culpa de no haberse informado adecuadamente sobre su juicio y de no haber exigido una defensa justa.

"Hoy me doy cuenta de la importancia de estar informada y de luchar por una defensa adecuada. Mi fe fue uno de los pilares que me mantuvo firme ante la tempestad de estos años".

Acompañada por sus abogados Celia García Valdivieso y Mario de la Garza Marroquín, señalaron la importancia de su liberación como un precedente histórico.

"El caso de Sanjuana nos tiene que servir como un referente, una reflexión profunda como sociedad. Esta unidad entre los medios de comunicación, las organizaciones y el gobierno es fundamental en la lucha por la justicia".

Sanjuana subrayó las desigualdades específicas que enfrentan las mujeres en prisión, y advirtió sobre las violencias que pueden llevar a procesos injustos.

"A todas las mujeres que enfrentan relaciones conflictivas les diría que se alejen, que se amen primero a ellas mismas para que no enfrenten procesos como el mío, por delitos que no cometieron".

La lucha de Sanjuana no terminó con su liberación. Su equipo legal, junto con diversas asociaciones y miembros de la sociedad civil, seguirá trabajando para que otras mujeres en su situación reciban la justicia que merecen.

"No nos vamos a quedar aquí. Este trabajo es el inicio de todo lo que tiene que ver con la reinserción de las personas privadas de libertad".

Respecto a la controversia sobre el indulto, Mario de la Garza aclaró que aunque el Gobierno del Estado apoyó con un exhorto, fue la sociedad civil quien promovió y dio seguimiento al caso.

"Este proceso tiene sus contrastes políticos. El apoyo del gobierno fue fundamental, pero fue la sociedad civil quien luchó incansablemente por la libertad de Sanjuana".

La historia de Sanjuana Maldonado es una historia de lucha, de fe y de una mujer que, a pesar de las adversidades, se mantuvo firme. Hoy, su liberación no sólo marca el fin de una injusticia, sino también el inicio de una nueva vida y de una lucha renovada por los derechos de todas las mujeres en prisión.

La “Ley Sanjuana” ya está en el Congreso de SLP

A 24 horas de obtener su libertad por un indulto de gracia otorgado por el Congreso del Estado, Sanjuana Maldonado se presentó en la Oficialía de Partes para entregar una iniciativa de reforma llamada “Ley Sanjuana”, que permitiría procesar las solicitudes de indulto presentadas por personas privadas de su libertad.

Acompañada del abogado José Mario de la Garza de la organización Perteneces, Sanjuana Maldonado entregó el documento que será turnado a la Directiva para que, a su vez, lo envíe a las comisiones correspondientes donde será analizado y dictaminado como parte del proceso legislativo.

El abogado que acompañó a Sanjuana dijo en una breve entrevista que con esta iniciativa no se pretende que el Congreso del Estado invada la esfera del Poder Judicial, “somos respetuosos de ello, pero también entendemos que hay casos que se tienen que revisar, como en todos los países que tienen un sistema en donde se revisan las cosas, es decir, se revisa si hubo una violación de derechos humanos y se corrige”.

“Hay que entender que también hay estas cosas que se tienen que corregir y habrá casos de uno por uno, vuelvo a insistir, que hay que revisar y que hay que corregir. Esa es la propuesta. Así funciona”.

“Hacemos un llamado muy respetuoso para que se revise esta propuesta de forma seria, como decía San Juana, que sirva para liberar a muchas más mujeres que están en prisión injustamente”.

Asimismo dijo que “estamos haciendo una colecta de apoyo para Sanjuana ahora que obtiene su libertad después de estar 15 años en prisión.

Lo estamos haciendo a través de una página en internet que se llama donadora.org. Ahí pueden identificar el caso Sanjuana y ojalá la gente pueda apoyarnos a buscar algún recurso, un donativo que se lo vamos a dar en un 100% a Sanjuana y que lo vamos lo va a dedicar pues a la educación de sus dos hijos con los que ya en este momento está”.