Liberan Facultad del Hábitat de la UASLP; ¿cuáles fueron los acuerdos?

Con el compromiso de trabajar en conjunto con los estudiantes de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), estudiantes que tenían tomadas las instalaciones las dejaron liberadas.

Desde los primeros días de este mes de junio mantenían tomadas las instalaciones, y parece ser que tanto el rector Alejandro Zermeño Guerra y la directora Rosa Ma. Reyes Moreno, cedieron ante las peticiones de los alumnos que no querían la reelección de esta funcionaria al calificarla con pocos o nulos resultados.

Los estudiantes de la Facultad del Hábitat de la UASLP indicaron que dejaron libres las instalaciones porque se dio el compromiso de que se pondrá a prueba a la directora durante un año.

La presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Facultad del Hábitat de la UASLP, Michelle Guerra, informó que la directora Reyes Moreno tendrá que realizar mesas de trabajo con los estudiantes y catedráticos, quienes la evaluarán para ver si en junio del 2025 sigue siendo una persona idónea para seguir en el puesto.

Se tendrán que realizar diversas mesas de trabajo en las que se llevarán las observaciones de alumnos y docentes, para mejorar el desempeño de la directora y de la facultad.

El acuerdo se hizo entre la representante de la sociedad de alumnos, la consejera técnica Andrea Iturbe, la directora de la facultad del Hábitat y el secretario general de la Universidad, Federico Garza Herrera.

Rosa Ma. Reyes dio su palabra de que cumpliría y el secretario dijo que iba a estar al pendiente, se firmó el acuerdo y con ello se liberaron las instalaciones este domingo, luego de 20 días que los estudiantes habían tomado el edificio.

Michelle Guerra manifestó que los estudiantes estarán al pendiente de todo lo que ocurra y si ven que no se esta cumpliendo alguna situación o si no se está respetando la representación o no se atiende a los estudiantes, se hablará con Federico Garza.

Finalmente, se informó que el compromiso es que si la directora incumple a la comunidad universitaria, ella presentaría su renuncia al cargo, por lo que su evaluación comenzará desde el próximo examen de admisión, donde participarán muchos aspirantes.