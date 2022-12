Ley de Movilidad se someterá a consulta: diputada Liliana Flores

La nueva Ley de Movilidad para San Luis Potosí no ha sido aprobada todavía en el Congreso del Estado porque es necesario llevar a cabo un intenso trabajo de consulta con diversos sectores, asociaciones y colectivos, no solo porque lo obliga la ley sino porque es necesario escuchar a todos, dijo la diputada Liliana Flores.

Destacó que se debe homologar la legislación local a la federal pero no se ha realizado todavía, “pero aún así seguimos trabajando, no podemos dejar de lado escuchar a todos quienes tienen algo que decir y por ello es que está pendiente la adecuación; la ley federal ya se está aplicando y nuestra obligación es adecuarla”.

Dijo la legisladora que “debemos poner esos detalles y acciones pendientes que como Estado tenemos, en eso estamos trabajando, no pudimos sacarla en tiempo pero eso no impide que estemos trabajando, personalmente he tenido reuniones y esas de trabajo con la presidenta de la comisión de Comunicaciones y Transportes diputada Ma Elena Ramírez”.

“Estamos en la misma sintonía de escuchar no solamente a los legisladores sino a todas las voces, a las asociaciones, a los colectivos, porque ellos son los que traen el tema, las causas, hay que escucharlos y en ese trabajo está la diputada”.





Liliana Flores expuso que se está realizando un trabajo importante, “todas las acciones se pueden perfeccionar, aquí también entra el tema presupuestal, se requiere una inversión importante en infraestructura, simplemente en la adquisición de semáforos, en fin, este es un gran tema en el que debemos involucrarnos”.

