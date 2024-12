Ley de apoyo al autismo está rebasada: diputado

San Luis Potosí tiene una Ley de Apoyo al Autismo que se encuentra prácticamente rebasada y que no atiende verdaderamente a las familias o hijos que vivan con la condición de trastorno del espectro autista, reconoció el diputado Luis Felipe Castro Barrón, vicepresidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, en el marco de la realización del primer coloquio denominado, “Autismo y Derechos Humanos”.

El evento se desarrolló en el Museo del Laberinto de las Ciencias y las Artes, con la participación de organizaciones y colectivos de las cuatro zonas del estado, en donde se busca visibilizar esta problemática y que le permitan a las y los legisladores escuchar a la población sobre sus necesidades y propuestas sobre aquellos que viven trastorno del espectro autista y con ello se generen políticas públicas que permitan garantizar una verdadera atención a este sector.

El legislador comentó que este primer Coloquio de Autismo y Derechos Humanos, ha generado un interés importante de las y los integrantes del Congreso del Estado para apoyar a todos los colectivos que están involucrados con el autismo, “porque la Ley que tenemos actualmente en el Poder Legislativo esta de cierta manera rebasada, pues sólo se conforma de 18 artículos y por lo tanto tenemos que enriquecerla; hoy le estamos dando voz a las personas cuidadoras y organizaciones involucradas en estos temas”.

“Lo que nosotros tratamos de darle es un enfoque desde la perspectiva que tiene el autismo, pero también desde un lado de los cuidadores (padres de familia) que se encargan del cuidado de todos ellos, y lo que necesitamos es generar un apoyo para que puedan haber más políticas públicas que les permitan tener el acceso a las terapias”.

Dijo que hay muchos niños y niñas no hablantes que pueden tener terapias de lenguaje y que puedan ser incluidos en el aspecto laboral, “porque en la mayoría de los casos son discriminados porque piensan que no son aptos para un empleo y si lo son, además se requiere de generar políticas en favor de los maestros, porque algunos no tiene la capacidad de atenderlos y ayudarlos para integrarlos a una sociedad más justa”.

Cabe destacar que, el Primero Coloquio denominado “Autismo y Derechos Humanos”, estuvo organizado por los colectivos; Letra Purpura, Tribu Tea, y Libertad Cerebral. Además asistieron, la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza y la directora del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).