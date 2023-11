Ley 3 de 3 llegó para quedarse y cumplirse: Yndira Sandoval

Las mujeres en nuestros cuerpos decidimos y en las urnas definimos.

La “Ley 3 de 3 contra la violencia hacia las Mujeres” impulsada por la activista Yndira Sandoval llegó para quedarse y cumplirse.

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) organizó una Conferencia Magistral, donde la consejera presidenta Paloma Blanco López, manifestó que este tema será trascendental en el próximo proceso electoral por lo que es necesario que se escuche ce primera mano por su principal promotora.

La conferencista Yndira Sandoval, mencionó que esta iniciativa ciudadana tiene como objetivo general un marco jurídico y legal que prevenga, investigue y sancione de manera efectiva las violencias por acción y omisión que atentan contra los derechos humanos de las mujeres cometidos principalmente por representantes del estado ya sea por funcionarios públicos, por quienes gobiernan, por autoridades judiciales o por quienes legislan en los distintos niveles de gobierno, no es para castigarlos es para que los agresores no lleguen al poder.

Cortesía | CEEPAC

Dijo que la reforma constitucional, mandata a los tres órdenes y niveles de gobierno cumplir con tres requisitos fundamentales, el primero no ser deudor de pensión alimenticia; segundo, no ser agresor sexual incluyendo el acoso y el hostigamiento y tercero no ser agresor contra mujeres, niñas y niños en el ámbito, público, familiar, ni político, esta Ley aplica para lo Federal, Estatal y Municipal, para el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y a los organismos autónomos.

Yndira Sandoval hizo un llamado a la reflexión sobre el 25 de noviembre próximo, fecha en la que se vence el plazo para que los estados armonicen esta nueva normativa, señaló que faltan siete estados en pronunciarse. Además, afirmó que “Esta Ley no tiene dedicatoria, pero tiene destinatarios, por lo que es importante estar favor de los derechos humanos, de las niñas, niños y de las mujeres, porque esta ley llegó para quedarse y cumplirse”.