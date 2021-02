Leonel Serrato ya es “gallardista”

El ex coordinador regional de los programas federales, ex candidato a la alcaldía, ex pre candidato al gobierno del estado y “navista” de convicción, el notario público Leonel Serrato Sánchez, se sumó al proyecto de Ricardo Gallardo Cardona en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y será candidato a la presidencia municipal de la capital.

El anuncio se dio en la sede del partido, con la presencia de la presidenta del PT Patricia Alvarez, el dirigente del Verde Francisco Elizondo, el delegado petista Héctor Serrano, donde Serrato Sánchez le levantó la mano a Gallardo, se puso su chaleco con el logo del partido y aseguró que el gallardismo representa a la 4T en San Luis Potosí.

Leonel Serrato dijo que los miembros de la agrupación “Defensores de la Patria” no están conformes con las decisiones en MORENA, partido al que no renuncian pero considera que es en el Verde donde se representa realmente a la 4T, “ya que José Ricardo votó a favor de las pensiones de adultos mayores, presupuesto y muchos temas a favor de México, es ahí donde se ve el compromiso con la 4T”.

Reconoció que “se vendrán campañas de lodo e injurias pero en el cascarón de MORENA está la respuesta a las malas decisiones, que se queden con él, retiraré las impugnaciones contra el proceso de selección de candidato a gobernador pero no saben el alacrán que se echaron encima, que venga el terremoto”.

PVEM y PT integrantes de la coalición “Juntos Hacemos Historia” postularán candidatos a diputados federales en 7 distritos de San Luis. Leonel Serrato dijo que ese es el objetivo primordial, ganarlos para garantizar la mayoría en la Cámara Diputados que le sirva al presidente López Obrador.

En el PVEM estuvieron los diputados morenistas Edson Quintanar Sánchez, Angélica Mendoza y Alejandra Valdés Martínez, además de gran parte de la estructura electoral como Kevin Aguilar Peña que será candidato a diputado federal, Sergio Martínez Martínez, Olga Leticia Alvarez Zavala, Amelia Flores Martínez, Anastacia Gómez, Angel Manyel Reyna, Juana Morena, Araceli López, entre otros.

“Estamos reconstruyendo la alianza y negando que manden sobre nuestras decisiones, recibo el apoyo de los verdaderos aliados del presidente, hicimos formal y abiertamente las negociaciones con los dos partidos de cara a la gente para que sepan que no pactamos en lo oscurito posiciones, puestos o dinero; estamos pactando el futuro de San Luis”.

Por su parte Ricardo Gallardo dio la bienvenida a su antes férreo crítico opositor y dijo que no necesitaba una disculpa de su parte, al contrario, le ofreció directamente que sea su candidato a la presidencia municipal de la capital “para encabezar juntos la verdadera transformación en San Luis”.