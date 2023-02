Leo Zuckermann habló de economía durante una conferencia en la Feria de la Proveeduría

Para el periodista, comentarista y académico Leo Zuckermann, el “superpeso” todavía está en niveles razonables, pero “hay que cuidar que no se fortalezca más, porque eso puede hacer menos competitivo al país”.

Dijo también que el actual es un sexenio perdido en lo económico. “Los mexicanos vamos a terminar siendo más pobres; este sexenio ha sido un desastre en lo económico…”, señaló.

En breve entrevista poco antes de iniciar aquí su conferencia “Perspectivas políticas y económicas de México” en el marco de la Feria de la Proveeduría 2023, señaló que consideró que San Luis Potosí “es uno de esos estados que puede ser tremendamente beneficiado de las oportunidades económicas”, y citó el caso de la BMW: “Los alemanes no hacen nada de gratis, no improvisan y el hecho que venga la BMW y empresas detrás, es una gran noticia, que los potosinos tienen que entender que si hacen bien las cosas hay mucho beneficio en el futuro”.

Citó que en un país abierto como México, el tipo de cambio no es “ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre”, al señalar que un peso fuerte es un peso que afecta las exportaciones y no le conviene al país, pero un peso débil también tiene consecuencias negativas para la inflación.

En este sentido, ya durante su conferencia a la que asistieron el alcalde capitalino, Enrique Francisco Galindo, el Secretario de Fomento Económico estatal, Juan Carlos Valladares y empresarios, señaló que la inflación en el país está muy alta, la más en los últimos 20 años. “Y no está cediendo a pesar que los precios de los energéticos están controlados, como la gasolina que el gobierno la está subsidiando a un precio muy alto”, citó.

Zuckermann Dijo que lo que más preocupa es la “inflación subyacente”, que es quitarle al Índice de Precios al Consumidor los precios de los energéticos y de los alimentos que son los más volátiles. “Esa es la verdadera inflación, que son los productos que no suben de precio; hay un problema de crecimiento de precios y vamos a seguir teniendo problema durante este año”, destacó.

También mencionó que el Banco de México está haciendo que el dinero cueste más, para que la gente deje de consumir, de invertir, y es cuando “se enfría la economía y los precios empiezan a controlarse; el precio de controlar la inflación es tener menos crecimiento económico”.

El conferencista dijo, sin embargo, que espera para México un futuro optimista, aunque destacó que hay que esperar los resultados de las elecciones de Coahuila y estado de México que será lo que definan la sucesión presidencial.

Lamentó, sin embargo, que la oposición es gran problema en México. “Le ha tocado fácil a López Obrador con una oposición tan dividida, y llama la atención como ha sido la movilización ciudadana la que ha estado más a la altura del desafío de un posible regreso autoritario”.

También citó que el mensaje de la manifestación del próximo domingo en el zócalo de la CDMX es para el Supremo Corte de Justicia de la Nación, que es la que tiene la última palabra para declarar inconstitucional el Plan B. “El mensaje va dirigido a ellos, para alentarlos a que hagan lo correcto y lo correcto es que echen para atrás una serie de leyes que son inconstitucionales.