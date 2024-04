Legal, que dependencias estatales repongan fondos de pensiones: Torres

La actual norma de la Ley de Pensiones establece la posibilidad de que, frente a la falta de recursos en su propio fondo, puede acudirse a las entidades relacionadas -dependencias gubernamentales- para pedir dinero de su presupuesto con la finalidad de fondear el tema.

Así lo advirtió en entrevista el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, quien argumentó que antes de la iniciativa presentada lo que no se decía era el cómo, ni cuándo, ni cómo hacerse, “lo que se está haciendo ahora es completar una disposición que ya estaba, para que exista certeza en todos los que de cierta forma tienen acceso a ese fondo de que no habrá ninguna falta de recurso en el mismo”.

Explicó que bajo esa premisa se establece que, cuando se detecte que en alguno de los fondos de pensiones falta recurso, con una anticipación -de seis meses por lo menos- y con una opinión experticia previa acompañada, se hará una solicitud a las entidades relacionadas para poder acceder a sus fondos y de esta forma fondear o rescatar los fondos de pensiones”.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

El funcionario estatal recordó que el quebranto en Pensiones tiene que más ver bien con el saqueo que hicieron varias personas, que supera los más de mil millones de pesos, “actualmente se encuentran dos grupos de personas vinculadas a un proceso que suma una importante cantidad de dinero”.

Añadió que la dependencia a su cargo “se encuentra realizando acciones claras, contundentes y categóricas para que Pensiones sea una institución fuerte y sólida en cuanto a sus finanzas públicas, una prueba es que el desfalco se ha judicializado y que se busca una reparación del daño total de más de mil millones; la otra es esta iniciativa”.

No se trata de un intento, aclaró, “se está saneando y se está corrigiendo todo el sistema de pensiones, por supuesto que habrá que hacer todas las acciones que sean necesarias hasta que quede totalmente subsanado”.

El encargado de la política interna en el estado aseguró que obtener dinero de las dependencias estatales no se trata de ´patear el bote´, “ni modo que las entidades relacionadas no tengan recursos, o tienen recursos unos o tienen recursos otros, aquí no se patea el bote aquí se hacen acciones reales”.

Finalmente, Torres Sánchez justificó que se trata de recursos de distintos fondos “no es lo mismo el dinero al que se accede para la obra pública al que tienes para la cultura o para algún otro rubro”.