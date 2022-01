¡Le tenemos un día gratis en el Hotel! Se trata de una extorsión a través de llamadas telefónicas en SLP

¡Ring, ring!!! "Bueno". ¡Hola que tal, soy Vanessa, le llamamos del Hotel Express Inn para invitarlo a un desayuno muy exclusivo para otorgarle un día de estancia gratis. ¿Le gustaría recibir nuestro obsequio?

Se trata de llamadas masivas que están realizando en San Luis Potosí para engañar a la gente con el fin de extorsionarla.

Mediante un cuestionario perfectamente estructurado obtienen toda la información que necesitan para amenazar a los que antes eran "clientes distinguidos" solicitándoles depósitos de dinero a cambio de no hacerles daño.

"A mi me llamaron y trataron de sacarme toda mi información personal, pero les di datos falsos, aunque suenan muy convincentes", reveló doña Hilda Segovia. Días después le volvieron a llamar para amenazarla y le recordaron los datos falsos que les había proporcionado.

"Me dijeron que eran de un grupo criminal y que tenían toda mi información. Me dieron los nombres de mis tres hijos y sus profesiones, pero en realidad yo no tengo hijos varones, me acordé de la llamada que había recibido días antes donde di datos falsos y pues todo coincidió"

Se tienen detectados más de 125 casos en San Luis Potosí.

"Buscan sacar toda la información posible, yo les proporcioné un nombre falso y con ese mismo nombre trataron de obtener un crédito, supuestamente a mi nombre (el falso)", contó Miguel Angel de 68 años de edad.

Al respecto la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí alertó a la población para que evite contestar llamadas de números desconocidos.

La institución exhorta a denunciar este delito a la Policía de Investigación al 44 48 12 14 56 o al número de emergencias 911.