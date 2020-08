Le cierran la llave al gasto corriente en gobierno

Las dependencias públicas del gobierno estatal tendrán que "ajustarse el cinturón" para reducir el gasto corriente ante la situación financiera que ha generado la pandemia de coronavirus.

A través de un oficio del cual El Sol de San Luis tiene copia, la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, giró instrucciones a las dependencias de la administración pública centralizada, para aplicar medidas destinadas a generar ahorros en el gasto corriente.

En energía eléctrica se estableció la meta de un ahorro de 10%, para lo cual se propone: desconectar todos los aparatos electrónicos que no estén en uso, y al terminar la jornada laboral desconectar aquellos que fueron utilizados, apagar las luces en áreas que no se utilicen y en el exterior durante la noche, cuando el entorno así lo permita; en agua potable también se busca un ahorro de 10%, mediante la revisión de las instalaciones hidráulicas para verificar que no existan fugas, y cerrar las llaves de paso en áreas que no tienen actividad laboral.

Respecto a los vehículos oficiales, informa la suspensión del suministro de gasolina a vehículos administrativos hasta nuevo aviso, además de que quedarán en resguardo aquellas unidades que no son prioritarias para el cumplimiento de las actividades de cada dependencia, y se suspende la recepción de solicitudes de reparación o mantenimiento vehicular hasta nuevo aviso.

También el servicio de limpieza deberá ser limitado a las áreas que estén operando, además de que se restringen los gastos relacionados a eventos, congresos, alimentos en oficina, viáticos, pasaje terrestre y gastos de representación, excepto aquellos que estén plenamente justificados. La cancelación de gastos incluye asesorías, consultorías y capacitaciones.

El oficio fechado este 11 de agosto dirigido a los titulares de las dependencias estatales, está firmado por la Oficial Mayor Ada Amelia Andrade Contreras.