Laura Vera representará al IPICYT en el Concurso Nacional 3MT en Xalapa

Laura Angélica Vera Salazar, estudiante de Doctorado en Ciencias en Biología Molecular es la ganadora del primer lugar del Concurso 3MT 2024 en su etapa interna en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, (IPICYT). Presentó el trabajo titulado: Abf1, una proteína esencial para Candida glabrata.

Como ganadora del certamen institucional, representará al IPICYT en el Concurso Nacional 3MT, a realizarse en el marco del 37º Congreso Nacional de Posgrado, el 27 de septiembre, en el campus Xalapa de la Universidad Veracruzana.

El 3MT es un certamen que se fundó en 2009 en la universidad de Queensland, Australia, en el que se convoca a estudiantes de doctorado quienes tienen que explicar, únicamente con el apoyo de una lámina estática, su tesis de estudio a un jurado integrado por personas no especializadas en el tema. Los participantes fortalecen sus habilidades para comunicar con conceptos de fácil comprensión su investigación.

Ofreció detalles sobre la tesis presentada “Mi tema de tesis se centra en la investigación de una proteína que es esencial para un hongo, hongo que llega a ser patógeno para humanos, es decir puede causar infección, pero no siempre lo causa y mi proteína es muy importante para controlar este proceso de llegar a ser infección”.

Para ella, es gratificante participar en concursos de este tipo pese al esfuerzo extra que esto significa en medio de la carga de trabajo al estar cursando el doctorado.

“Desde que se abrió la convocatoria, tuve el deseo de participar como todos los alumnos que tenemos un trabajo de investigación aquí dentro del posgrado; se me hizo un poco complicado por toda la labor con la que se tiene que cumplir, pero lo logré y al último momento logré inscribirme, porque yo tenía este deseo de participar, agradecí que se extendiera la convocatoria para poder inscribir mi trabajo y prepararme para la presentación”.

Este es un concurso en el que además de los conocimientos, se exige una habilidad especial para comunicar lo que están investigando, que la población en general pueda entender de lo que se está hablando al hacer un resumen de toda su tesis en 3 minutos.

Sueña con la posibilidad de hacer un desempeño destacado y llegar a representar al país en el concurso a nivel internacional. “En primera yo no me imaginaba que podría llegar a ser la ganadora, pero estoy muy alegre de representar a la institución a nivel nacional y posiblemente a un nivel internacional, nunca hay que pensar negativo, me llena de mucha emoción y mucha expectativa el poder hacerlo, poder compartir lo que se hace aquí en San Luis Potosí y aquí en nuestro instituto".

Luis Salazar, director general del IPICYT, dijo que el concurso 3MT es un evento que se realiza año con año, buscando afianzar las habilidades que los estudiantes deben desarrollar para la comunicación, “es algo que es esencial, para que el trabajo de los investigadores llegue a ser conocido y entendido por toda la población”.

La participación de este año se incrementó el número de participantes en comparación con la edición 2023, “tuvimos una participación ligeramente mayor que el año pasado y esperaríamos que el próximo año más estudiantes del IPICYT participen en este evento, la comunicación es un elemento esencial, sobre todo en la ciencia, y por lo tanto, invito a todos nuestros estudiantes de doctorado a que participen en este evento el próximo año”.

Reconoció el empeño de los estudiantes para tomar parte de este certamen, “es muy importante el esfuerzo que hacen estos chicos, para exponer, en términos muy llanos, temas que a veces nos pueden resultar complejos para los que no somos expertos en un determinado campo, de ahí la utilidad de este ejercicio, porque demanda una enorme claridad mental y eso fue lo que mostraron nuestros estudiantes el día de hoy, un dominio sobre su tema que les permite exponerlo en términos muy claros a un auditorio no experto en la materia”.