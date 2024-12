Las ratas se fueron millonarias del PRI, acusa Sara Rocha en Consejo Político

La presidenta estatal del PRI Sara Rocha Medina, en sesión del Consejo Político Estatal, dijo que “las ratas se han ido millonarias a otros partidos pero que con su pan se lo coman”, en referencia a quienes han emigrado a otros partidos y quienes andan “coqueteando” en otros proyectos.

Durante el cónclave a puerta cerrada, el Consejo Político Estatal del PRI aprobó que la renovación de la Presidencia y la Secretaría General del CDE para el periodo 2024-2028 sea por voto de consejeras y consejeros; que el tope de gastos de campaña sea el 1.0 por ciento del presupuesto para la campaña a la gubernatura en el 2021; que la Comisión Nacional de Procesos Internos atraiga los comicios internos del PRI potosino y califique los resultados.

El secretario técnico del Consejo Político Estatal, Alberto Rojo Zavaleta perfiló que el CEN del PRI emitirá la Convocatoria en este mismo mes.

Durante la sesión, la regidora capitalina, Margarita Hernández Fiscal pidió que la elección fuera abierta a la militancia, pero su petición fue opacada por la mayoría afín a la dirigencia y no prosperó. Rosario Dávila, militante de Soledad de Graciano Sánchez afín a la regidora Hernández Fiscal no pudo ingresar a la sesión y desde la puerta profirió insultos a la presidenta Sara Rocha Medina.

Rocha Medina reconoció que su partido vive el momento más difícil de su historia pero que lo van a sacar adelante y aprovechó para llamar "ratas" a quienes han migrado a otros institutos políticos luego de servirse del tricolor y hacerse millonarios gracias a él.

"No tengamos miedo ni preocupación, lo vamos a sacar adelante, no solamente les reitero mi lealtad mi trabajo, sino a quienes se han servido del partido y aquí siguen, y a quienes se han servido del partido y ya se fueron porque van trabajar para otro partido y eso no se vale, gracias a nosotros muchos ratas han sido millonarios, pero que con su pan se lo coman, nosotros seguiremos siendo millonarios con lealtad, con honestidad, con trabajo", expresó, lo que desató el grito de consejeras y consejeros afines de ¡Presidenta!

La también diputada local plurinominal llamó a los consejeros y consejeras a sacar adelante al PRI potosino con honestidad, lealtad y trabajo, así como ser congruentes con el decir y el hacer.

Recodó que en consejos pasados muchos no asistieron, pero que la deliberación en el máximo órgano partidista lo mantiene vivo y que quienes se hayan ido a otros partidos "que les vaya bien, el PRI sigue fuerte, hoy esta servidora estamos, así se los digo, manteniendo este partido, no es menor lo que estamos haciendo, pero no nos vamos a rajar porque ustedes con toda esa claridad de todo lo que ha hecho el PRI en la historia les digo que lo vamos a recuperar, de todas esas ratas que se fueron del partido ya se sirvieron de él, hoy nuestros presidentes municipales, nuestros regidores, nuestras regidoras estamos firmes y fuertes".