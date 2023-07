Las flores son alegría al hogar, la casa que no las tiene no es feliz: Festival de las Flores

“Regreso para traer alegría y felicidad al hogar, porque una casa sin flores no es feliz” así es como Esaú Galindo Procopio describe las razones por las que ya en cuatro ocasiones ha participado en el Festival de las Flores de Soledad de Graciano Sánchez, un lugar al que le gusta venir porque además de recibirlo con gusto, vende la gran variedad de plantas que ofrece.

Oriundo de Atlacomulco en el Estado de México, dice que nació hace 28 años entre flores, pues desde hace mas de 35 años su familia se dedica a la venta de este producto, que actualmente es llevado a todo el país, siempre respetando el clima de cada lugar, para que las plantas que compra la gente puedan sobrevivir.

De como llegó a Soledad, dice que fue a través de una invitación de una asociación y gracias a eso ha podido traer un sin numero de especies, que van desde las suculentas, que se pusieron de moda, hasta los tradicionales rosales aromáticos, los pinceles, el belén chino, pasando por la Dalia, que es la flor nacional de México.

“Yo soy originario de Atlacomulco, toda mi familia se dedica a la venta de flores y oras especies, tengo cuatro años que venimos a Soledad, que serían más, pero por pandemia no hubo festival de las flores y he regresado a traer alegría y felicidad al hogar, porque una casa sin flores no es una casa feliz, así que traemos un gran surtido, como son los rosales, las dalias que es la flor de México, el belén chino, pinceles, ahora si que hay de todo” dijo a El Sol de San Luis.

Sobre cuales son las flores que más se llevan, Esaú dijo que son los rosales y el geranio, que es de lo mas básico, debido a que son nobles, se dan y su cuidado es fácil, por lo que procura traer una gran variedad, sobre todo de rosas, ya que son muy demandadas por color, siendo el favorito el rojo en una variedad conocida como sangre de toro, el color naranja, que está de moda o el blanco, entre otras.

De la durabilidad de las plantas, dijo que debido a que la zona metropolitana de San Luis Potosí es caliente y las plantas, que requieren un trabajo hasta de cinco meses para poder venderse, al estar regularmente en un vivero, no resienten la diferencia, ya que la temperatura es prácticamente la misma a la que están acostumbrados.