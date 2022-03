Las coronarias de Don Benito

Un factor de riesgo para padecer una enfermedad cardiovascular se define como una característica biológica, o un hábito o estilo de vida que aumenta la probabilidad de presentar o morir por una enfermedad de las arterias o el corazón, dentro de un periodo aproximado de diez años. Los factores de riesgo están presentes antes de que se haga evidente la enfermedad.

Hoy platiqué con Don Benito Cordis de Manzana, un señor muy cordial, compadre de Don Guadalupe Reyes, nacido en el norte del país y que algunos años radicó en los Estados Unidos de Norteamérica, donde adoptó una dieta americana con hot cakes, tocino y perros calientes, casi sin frutas ni verduras; misma dieta que sus hijos siguen en México, sólo que ellos le añadieron tacos de todas las variedades y según Benito, están “bien gorditos llenos de vida”.

Me comentaba Benito que estaba apurado pues había ido a hacerse un “check up” y sus exámenes no habían salido tan bien, y el médico le dijo que a sus 50 años, traía muy altos el colesterol y los triglicéridos y que podía considerarse prediabético, que estaba con sobrepeso (eufemismo de gordo) y que tenía que hacer ejercicio además de tomar medicamentos para que no se fuera a morir de un infarto del corazón o a tener una “embolia” cerebral. Dándole consejos como amigo, y omitiendo lo de “Toda consulta causa honorarios”, le expliqué que efectivamente tiene factores de riesgo para una enfermedad cardiovascular, las cuales son la causa número 1 de muerte en México.

Pero que aunque tenía factores no modificables como eran su raza, genética e historia familiar, pues Benito es un señor alto, de piel blanca y robusto, aunque la lonjita se le nota en su panza abultada; que tenía otros factores modificables como la dieta, que le ayudaría al control de su azúcar que andaba en el límite y a la que simplemente agregara nopales, los cuales ya había olvidado comer, así como otras fibras contenidas en las jícamas y la zanahorias, y que podía iniciar una rutina de ejercicios de acuerdo a su edad y condición física, pues Benito nunca había hecho ejercicio y el médico le dijo que fuera a un club deportivo; al hacerlo, se desilusionó al iniciar con pesas.

Le dije que era un ejercicio muy “violento” para iniciar, que mejor caminara unos veinte minutos diarios, en tanto su organismo se acostumbraba. Disminuyera las grasas y tomara los medicamentos para bajar el colesterol y los triglicéridos, pues estos eran las substancias que tapan sus arterias del corazón, o sea las coronarias, y lo llevan al infarto. Toda la familia tenía que participar en el cambio, pues sus hijos no están llenos de vida, sino de colesterol.

La angustia de Benito disminuyó y el stress ya sólo era por su puesto de alto ejecutivo; la plática fue sobre su admirado tocayo, el Lic. Benito Pablo Juárez García, nacido un día de primavera de 1806, cuando aún era Nueva España. Presidente de la nueva nación desde l858, le habían ratificado el mandato en las elecciones de 1871, las que Porfirio Díaz calificó como fraudulentas. Sus coronarias le impidieron terminar el periodo y el 18 de julio 1872, después de que le aplicaron agua hirviendo sobre el pecho como remedio, murió de “angina de pecho”, según sus médicos Alvarado, Barreda y Lucio, lo que demostró que aún los morenitos pueden tener factores de riesgo para infartarse, más si se está en un puesto de gran responsabilidad y no se tienen a la mano un Hospital Militar donde se hacen cateterismos cardíacos en el “consultorio y de rutina”.

Dr. Marco Antonio Vázquez Rosales

Cirujano General