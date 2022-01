Largas filas se hicieron notar en las pruebas gratuitas de Covid

Largas fueron las fiilas que hicieron potosinos para acceder a las pruebas covid, que se programaron a partir de este viernes y hasta el 16 de enero en la capital potosina y diversos municipios del interior del estado. Muchos de los que se apersonaron estaban presentando alguno de los síntomas referidos a esta enfermedad.

Por varias horas esperaron para acceder a una de las 200 mil pruebas rápidas gratuitas que el Gobierno del Estado ha adquirido para detectar los casos de pacientes que enfrenten esta letal enfermedad.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

La mayoría de las sedes instaladas en el municipio de San Luis Potosí eran rodeadas por quienes se sentían enfermos, se les veía cargando la documentación para acceder a este mecanismo.

Muchos de los que llegaron pensaban que posiblemente no serían atendidos toda vez que no pudieron inscribirse mediante la página de Internet que habilitó la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, ya que no estuvo funcionando completamente.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

En el módulo instalado el Palacio de Gobierno se veía que la gente ocupaba sentarse en la banqueta por el período prolongado de tiempo de espera.

La enfermedad no discrimina y se veían hombres, mujeres y personas de la tercera edad, esperando acceder a la prueba de antígenos para detectar el Sars-Cov-2.