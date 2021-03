Lamentable que división de poderes no existe hoy en México: Potosinos con Valor

La división de poderes en nuestro país está casi borrada, pues existe el interés de controlar el poder Legislativo y Judicial desde el poder Ejecutivo, lo que sin duda, no abona al sistema democrático de México.

Lamentó lo anterior el presidente de la asociación Potosinos con Valor, Jaime Chalita Zarur, quien señaló que es necesario que el poder se distribuya y se discuta con debates de altura, lo cual tampoco sucede en la actualidad, pues todo lo que hoy en día se envía al Congreso de la Unión se aprueba según dicte el jefe del Ejecutivo, y eso no debe suceder en un sistema republicano y democrático.

En ese sentido, recordó que en los últimos días se volvió a poner sobre la mesa el tema de la división de poderes, específicamente con el caso del Juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien dictó la suspensión provisional de algunos artículos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

“La claridad con la que se está borrando la división de poderes está manifiesta a expensas de la concentración de poder del presidente López Obrador y eso no tendríamos que permitirlo. Tenemos que votar para recuperar la realidad de nuestro país, que es la división de los poderes que hoy no existe, porque el poder absoluto simplemente no le sirve a la República Mexicana”, expresó.

El empresario consideró que la cuarta transformación que impulsa el presidente López Obrador sería muy buena, pero no una que nos lleve al pasado, sino que nos catapulte hacia el futuro.

Finalmente consideró que es necesario y sano para el país, que cada uno de los poderes se mantengan separados y que no existan presiones de alguno de los poderes hacia otro para realizar el trabajo, el cual debe ser de manera independiente.

