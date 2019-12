Lamenta Canirac que "fake news" sobre asaltos afecte imagen del sector restaurantero

La difusión de información falsa en redes sociales, respecto a los hechos delictivos que se han suscitado en restaurantes potosinos, está provocando que se genere una mala imagen en todo el sector, por lo que éste hace un llamado a la sociedad en general a no hacer caso a las “fake news” que han circulado en diversos medios.

Respecto a ello, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Juan Carlos Banda Calderón, lamentó que en las últimas semanas se ha visto afectada la imagen del sector restaurantero con noticias falsas sobre el tema de los asaltos, sin embargo aclaró que tan sólo entre 12 y 14 negocios han reportado haber sido víctimas de la delincuencia, quienes sustrajeron relojes de lujo de los comensales.

En ese sentido, señaló que es mínimo el porcentaje de los establecimientos que han sido asaltados en comparación con los que existen en todo el estado, que son alrededor de siete mil restaurantes, entre chicos, medianos y grandes; no obstante, indicó que aún así no deja de ser ocupante y preocupante la situación de inseguridad que se está viviendo, no sólo en el sector, sino en todo el país y sobre todo en nuestra entidad.

“Queremos pedir que no hagan falsas alarmas y que no digan que los restaurantes son inseguros, todos los restaurantes en SLP son seguros y que si se han presentando hechos delictivos no quiere decir que la gente vaya a pasar un mal momento en nuestros negocios; asistan con toda la confianza porque al final de cuentas sí se han presentado asaltos, pero son contados a comparación de todos los restaurantes que tenemos a nivel estado”, expresó.

Pese a ello, el empresario manifestó que afortunadamente no han bajado las ventas ni la afluencia de gente en los restaurantes, por lo que esperan que se mantenga una buena actividad lo que resta del mes, derivado de las posadas, festejos navideños y de fin de año que se realizan en este tipo de negocios.