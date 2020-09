Lamenta Amotac que denuncias de asaltos en carretera siguen sin investigarse

Los robos y asaltos a choferes de transporte privado en las carreteras estatales no se han detenido, pues a pesar de que se han denunciado en múltiples ocasiones los delitos ante la Fiscalía General del Estado, la autoridad no les ha dado seguimiento a ninguno de los casos y tampoco se ha mejorado la presencia policiaca en estos caminos.

Así lo manifestó el consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), Raúl Torres Mendoza, quien comentó que a quienes se ha perjudicado más, es a los transportes privados que trasladan productos como bebidas gaseosas, agua, tortillas, galletas, entre otros, para abastecer las tienditas de abarrotes que se ubican en localidades aledañas a la capital potosina; y también a comerciantes que vienen de otras comunidades a vender hortalizas, granos y semillas a la Central de Abastos, asaltan a los choferes y se llevan el dinero que estos ganan con sus ventas.

En ese sentido, reveló que hace un mes, denunciaron que tres compañeros transportistas de Amotac, fueron víctimas de asalto en carreteras estatales, y a la fecha ninguno de los reportes han sido investigados. Asimismo, dijo que han identificado que los asaltantes utilizan el dinero que roban para comprar drogas, y que las carreteras rumbo a Guadalcazar, Salinas y Rioverde, así como la Carretera a Zacatecas son de las más peligrosas.

“Ya lo hemos denunciado, y hemos tenido reuniones con el coronel José Luis Urban Ocampo. Hace aproximadamente 30 días le robaron a tres compañeros la venta de sus productos. Hemos puesto ya sobre la mesa este tema de la inseguridad que vivimos en nuestras carreteras estatales, están asaltando a los choferes para gastarse el dinero droga”, expresó.

Ante ello, el empresario exigió al Gobierno del Estado que inviertan más recursos para fortalecer la seguridad en las carreteras, y que sobre todo pongan especial atención en la Fiscalía, pues han notado que la falta de presencia de la policía estatal también se debe a que no reciben suficientes recursos.

“Es muy lamentable que muchas veces la policía estatal no tiene ni dinero para poner combustible a las camionetas y puedan estar patrullando en las carreteras. Les han faltado recursos para que la Fiscalía tenga más dinamismo y se le dé seguimiento a las denuncias; a veces llegas a los ministerios públicos y no hay quien te atienda, además te topas con que tienen otras mil denuncias por atender antes que la tuya, porque no hay los suficientes agentes para llevar a cabo las investigaciones y eso provoca que los transportistas, y la misma sociedad, ya no quieran denunciar porque no se ven resultados eficientes”, apuntó.