LamBot 3478 hace historia para el campus potosino del Tec de Monterrey

Se asegura en el campus potosino del Tecnológico de Monterrey que el equipo de robótica LamBot 3478, está haciendo historia para México y Latinoamérica al convertirse en el primer equipo en llegar a las finales de división dentro del Mundial de FIRST Robotics Competition que se disputó en Houston, Texas.

El equipo de robótica de PrepaTec Campus San Luis Potosí consiguió el campeonato del Regional de Bayou con un registro de 14 victorias y ninguna derrota, tras su presentación en la División Newton de la justa mundialista en la que participaron más de 600 equipos.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Sobresalieron por su desempeño frente a todas las escuadras que provenían de todas partes del mundo, se indica que LamBot arrancó la competencia con un registro de 9 victorias y una sola derrota durante la primera fase del Mundial de Robótica de FIRST. Gracias a eso, LamBot se convirtió en capitán de la alianza número dos, situación inédita para un equipo mexicano dentro de este torneo, la cual conformó con los equipos Jack in the Bot 2910 (Washington, EU), The Commodores 6919 (Georgia, EU) y Raider Robotics 5024 (Ontario, Canadá).

Con esta alianza, obtuvo el triunfo en tres de los cuatro partidos que disputó en la fase de semifinales, lo cual le otorgó el pase a la final de división, en la cual sucumbió ante la alianza conformada por tres de los mejores equipos del mundo Beach Cities Robotics 294, MadTown Robotics 1323 y The Cheesy Poofs 254.

Además de llegar a la final de la división Newton y conseguir el Championship Division Finalist Award, logró el Engineering Inspiration Award, el cual le da al equipo de PrepaTec San Luis Potosí el pase automático al Mundial de Robótica 2025.

“Estoy muy feliz por haber llegado tan lejos en un mundial, algo que nunca había conseguido ni un equipo mexicano, ni de Latinoamérica. Obtuvimos el premio Engineering inspiration por inspirar a las personas en la ingeniería con todo lo que hacemos como equipo y este premio nos da un pase directo al mundial de 2025”, expresó Diego Pérez Sierra, integrante de este grupo de robótica.