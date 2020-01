Laboratorios aumentan precio de medicamentos hasta un 5%

Cada que inicia un año es común ver que diversos sectores realizan ajustes a los costos de sus productos e insumos; en el sector farmacéutico no es la excepción pues la mayoría de los laboratorios incrementan entre un tres y un cinco por ciento gran parte de la línea de sus medicamentos.

Al respecto Francisco Javier Ramírez Hernández, presidente de la comisión especializada de Farmacias de la Canaco-Servytur, comentó que existen algunos medicamentos que son más competidos dentro del mercado, y que al existir una gran variedad de marcas estos no suelen elevar su precio porque buscan permanecer dentro de la competencia.

Detalló que algunos de estos medicamentos, que son comunes y que no aumentan, son el paracetamol y el metamizol, que son analgésicos, así como el captopril y el metoprolol, que se utilizan para controlar la presión, entre otros fármacos.

No obstante, reiteró que por lo general cuando un laboratorio hace ajustes en los precios de los medicamentos, aumentan por lo menos el 80 por ciento de la línea que ellos manejan.

“Es muy normal que cada año se incrementen los precios de los medicamentos en esta fecha, normalmente algunos laboratorios los incrementan y otros no porque afortunadamente existe una competencia, y esto hace que en ese sentido de competir pues no los aumenten, aunque hay algunos que sí lo hacen, sin embargo esos aumentos no fluctúan por arriba del cinco por ciento”, expresó.