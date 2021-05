La vieja política es el rival a vencer: Marvely Costanzo

La candidata a gobernadora por Movimiento Ciudadano Marvely Costanzo informó que durante su campaña se ha palpado el hartazgo de la población por la política rancia que solo ha beneficiado a unos cuentos y que ha mantenido olvidado y rezagado un estado con mucho potencial, “el rival a vencer es el viejo gobierno, la vieja política, yes eso lo que tenemos que vencer, que los mismos políticos no lleguen ya debe de haber un cambio generacional, y ese sistema político es el que nos tiene atorados que no nos deja avanzar".

Destacó que Movimiento Ciudadano ha convertido en una de las fuerzas políticas más importantes en todo el país como en el estado, “somos la tercera vía, Movimiento Ciudadano es un partido mucho más grande que los otros que necesitaron unirse, la ciudadanía está harta de la misma política rancia que solo beneficia a unos cuantos”.

Señaló que una campaña política exitosa no requiere de grandes cantidades de dinero, “mi campaña es de pocos recursos y no necesitamos andar con seis camionetas recorriendo el estado, Movimiento Ciudadano nos enseña en como si se puede hacer una campaña austera porque la gente está harta de los políticos que llegan en helicóptero lo que es una falta de respeto”.

Destacó que en su gobierno se realizarán proyectos reales, se crearán condiciones para el crecimiento y desarrollo de los 58 municipios del estado que merecen oportunidades, los mismos derechos y el respeto de ellos.

Por último la candidata aseguró que sigue firme su trabajo como candidata, “no voy a declinar por nadie, estoy aquí por los potosinos y voy a llegar por ellos y con ellos hasta el final, por eso este 6 de junio Marvely Costanzo sacará adelante un estado que ha estado abandonado, y que no voten por los mismos y voten por la libertad con Movimiento Ciudadano”.