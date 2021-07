La vacunación, única alternativa frente al Covid-19

Es importante confiar en la vacuna y hacer uso del derecho a la vacunación contra el COVID-19, pues hasta el día de hoy es la única solución que se tiene para detener los contagios, sin embargo, se debe reforzar acatando las medidas sanitarias

Toda la población deberá mantener las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud, ante el aumento de contagios que se ha registrado en los últimos días en todo el país, por lo que se requiere no relajar las medidas de prevención.

La Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado ve con preocupación el incremento de casos, que han generado incluso el inminente cambio de color en el semáforo epidemiológico, lo que ocasionará nuevamente la restricción de ciertas actividades.

No es momento de relajar las medidas sanitarias, esto a fin de frenar el contagio del COVID-19, por lo que se recalcó la importancia de que la población no baje la guardia y siga usando cubrebocas, gel antibacterial, mantener sana distancia, no asistir a eventos sociales pues esto ayudará a que se pueda regresar a la normalidad.

Quienes han sufrido esta enfermedad, saben que las secuelas son muchas y de distintos tipos; por lo que es importante mantener todas las medidas que la Secretaría de Salud recomienda, a fin de frenar el contagio y evitar cualquier complicación en la salud.