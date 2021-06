La vacuna no es para confiarse, hay que seguir cuidándose: matrimonio Medina Olvera

Soledad de Graciano Sánchez.- Este martes comenzó la aplicación de la segunda dosis contra la enfermedad Covid-19, a personas de 50 a 59 años y mujeres embarazadas mayores de 18 años, en las sedes de la primaria Pedro Montoya y la secundaria, Graciano Sánchez Romo.

A la primer sede acudió el señor Margarito Medina y su esposa, Antonia Olvera, desde la colonia La Lomita, y quienes ya se infectaron del Covid-19, "y salimos bien librados, no llegamos a un hospital", expresó Margarito.

Añadió que además de ellos, en su familia todos ya se enfermaron, no hubo ningún deceso, pero vacunarse no significa un aliciente, pues saben que se pueden reinfectar, "la vacuna no es para confiarse, tenemos que seguir protegiéndonos", comentó.

Esta campaña de vacunación concluye el 25 de junio, y tendrá un horario de 08:00 a 17:99 horas, con la meta de aplicar 102 mil 960 dosis del biológico de la farmacéutica Pfizer.

En el primer día de la jornada se registró una gran afluencia de personas, por lo que como en otras ocasiones, se dispuso de sillas para que las personas recibieran los biológicos de la manera más cómoda posible.

La vacunación transcurrió de manera ordenada. Tan sólo este martes se esperaba aplicar alrededor de 6 mil vacunas en ambas sedes, de acuerdo a la información obtenida.

Los beneficiarios llevaron consigo su hoja de registro del portal de vacunación del gobierno federal, el comprobante de vacunación de la primera dosis, CURP actualizado e identificación oficial como credencial de elector.

Cabe mencionar que el Ayuntamiento de Soledad apoyó con voluntariado, además de los insumos que se requirieron como alimentación, apoyo a personal médico, ambulancias, silla de ruedas, entre otros.

