La UASLP despoja de piezas artísticas a alumnos de la Facultad del Hábitat

Estudiantes de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, se inconformaron en contra de las autoridades educativas de la institución debido a que no quieren entregarles piezas artísticas que realizaron para la conmemoración del Día de Muertos.

En el mes de octubre se llevó a cabo un taller gratuito de cartonería en el que se escribieron los alumnos de la facultad y los talleristas no cobraron ni recibieron ninguna aportación económica por parte de la institución ya que la finalidad era promover los conocimientos adquiridos dentro de esta entidad y al ser gratuito se llegó al acuerdo de que la pieza que realizarán los jóvenes sería de ellos.

Sin embargo, los estudiantes apuntan que las piezas fueron exhibidas el pasado 2 de noviembre y cuando desmontaron la exposición no les entregaron el arte que realizaron. Ahora sienten que se quisieron aprovechar de su esfuerzo.

"Al día de hoy, resulta que no fue con esa intención, sino con la de aprovecharse de los alumnos para después la facultad, reclamar por estas piezas, diciendo que les pertenecen con el pretexto de que de ahí salió el recurso, así que no se les entregaron sus trabajos por lo que ponemos a su consideración que piensen en el trabajo de más de 80 horas de los alumnos, en que cada pieza no vale todo el valor de una pieza de arte, y que la pieza no está valuada solo en el gasto del material".

Los alumnos no permitirán que esto suceda quieren recuperar sus piezas por lo que prometen reunir la cantidad del material ocupado para pagar exclusivamente las piezas que ellos mismos elaboraron.

Recientemente realizaron un llamado a la comunidad universitaria a una marcha pacífica porque se encuentran desvalorizados, pero aseguran que sus quejas se suman a varias más que hay por el mal funcionamiento de la institución.

"No permitiremos que ningún funcionario cobre al alumnado un recurso público y menos de la bolsa de los estudiantes, pedimos que los funcionarios hagan conciencia del error en que están, los alumnos son primero y la marcha va más allá de unas piezas sino de la lucha de derechos como universitarios".