La UASLP desaparecerá 10 carreras

Estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), denunciaron que fueron notificados de que en la institución van a desaparecer diez carreras de diversas facultades, el argumento que les dieron es la falta de presupuesto y los programas de austeridad que se están implementando.

Por ese motivo, reunieron a catedráticos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades para informarles de la desaparición de las carreras de Geografía, Arqueología y Filosofía, pero nunca les dijeron que pasará con los estudiantes que tienen avanzada la carrera y tampoco con los catedráticos.

El catedrático, Carlos Contreras Servín, ha mencionado que el director de la facultad, Enrique Delgado López, les informó que esta medida se tomó en diferentes facultades y escuelas como Bibliotecología, Agronomía e Ingeniería, lo cual afecta el futuro de la máxima casa de estudios, y sería un retroceso para la política educativa.

“En lo particular estoy preocupado porque mi licenciatura es geografía, quienes fuimos convocados este día, y estamos viendo la posibilidad de unirnos a otras licenciaturas para hacer un frente común y hacer la petición a Rectoría de que no desaparezcan tantas carreras con el pretexto de austeridad y falta de presupuesto”.

Están conscientes que por la pandemia se dieron de baja muchos de los alumnos, quienes manifestaron diversas problemáticas como fallecimientos por Covid-19 de quienes asumían los gastos o despidos de sus trabajos, por lo que no podían continuar sufragando los gastos de la universidad.

Hasta donde se tiene conocimiento, en primer término desaparecería la licenciatura de geografía, posteriormente Bibliotecología y Agronomía, en las cuales hubo una considerable baja de alumnos.

Al cuerpo docente les manifestaron que no serían despedidos “pero no tiene caso mantener una planta docente sino vamos a tener alumnos, ningún maestro está de acuerdo en estar cobrando sin dar clases, y a lo mejor nos dicen eso para que no nos manifestemos”.

Los catedráticos les están informando a los alumnos, pero aún no saben que pasará con los estudiantes que tienen avanzadas las licenciaturas, sobre todo porque Geografía es la segunda carrera en titulación.