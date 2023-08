La UASLP debe replantear sistema académico

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) debe replantear su sistema académico y evaluar si deben seguir carreras que no tienen demanda porque a los estudiantes no les interesa y fortalecer otras con matrícula elevada, donde muchos jóvenes no pueden cursarlas por falta de espacio.

Los planes de estudio también deben ser actualizados, para que los estudiantes salgan preparados y enfrenten la realidad, con información actualizada, acorde a lo que se requiere en el mercado laboral, pues en muchos casos lo que se les enseña ya es obsoleto, dijo la diputada Claudia Tristán Alvarado.

María Claudia Tristán Alvarado, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de Congreso del Estado de San Luis Potosí / Cristian Robledo | El Sol de San Luis

La presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, expuso que el fin es brindar una mejor oferta académica, ante el crecimiento e instalación de empresas en San Luis Potosí.

Es necesario es que la UASLP pueda replantear su sistema académico, sobre todo, porque muchas de las carreras que no son atractivas para las y los jóvenes, por lo tanto, quedan prácticamente solas, sin demanda de inscripción.

Tristán Alvarado señaló que la educación dual es fundamental, pues Gobierno del Estado ha mostrado el interés de traer nuevas empresas a la entidad, lo que se traduce en nuevas fuentes de empleo, siendo esta una oportunidad de ofrecer mano de obra calificada.

Se reunió con directivos del CONALEP para revisar la demanda y las carreras que se ofertan y se llegó a la conclusión que la educación dual es fundamental para el Estado, por lo que es importante ofrecer una formación metal-metálica.

“Si vamos a ser un estado con una presencia fuerte en el área automotriz, se debe buscar que la Universidad realice investigaciones que ayuden a la creación de nuevos planes de estudio, acordes a las necesidades del campo laboral”.

Tristán Alvarado manifestó que el Congreso del Estado se mantiene trabajando con las diferentes instituciones educativas con el objetivo de conocer sus planes de estudio y en caso de ser necesario coadyuvar en el fortalecimiento del marco legal, con el fin de garantizar la educación a toda la población.