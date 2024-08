La transformación estará en el peso que se le dé a la educación: maestras potosinas

Maestros potosinos consideran que la educación en México es tan competitiva como en otros países, ejemplificaron que hay estudiantes destacados en las ciencias exactas que sobresalen en matemáticas y robótica, sin embargo también sostuvieron que se requiere de un gran impulso económico para sacar adelante a las escuelas del país.

Verónica Leticia Ojeda Vega, profesora de sexto grado de primaria vertió su opinión sobre qué sobre la compleja situación que enfrenta la educación en el país, menciona que es difícil evaluar a este sector porque antes se contaba con más elementos que permitían la evaluación y ahora todo se hace de manera secundaria, lo que inhibe que saquen adelante cualquier tema.

“Nosotros nos fijamos, en los resultados de PISA, donde vemos que México bajó, pero este año estaba también en riesgo de que México no participara, entonces pienso que para poder responder esa pregunta, pues este serían muchas situaciones, una vez el resultado final que sería con una evaluación externa y pues también el proceso y cómo lo vivimos ahorita hay situaciones muy complicadas”.

En su caso de manera personal, está teniendo más afectación con niños en la cuestión socio emocional, antes era difícil el aprendizaje, ahora hay muchos niños de 10 años de edad que tienen situaciones extremas de ansiedad o depresión que están impactando de manera alarmante a su salud física.

Argumenta que los niños potosinos han logrado que el estado sobresalga por sus resultados en ciencias, como es el caso de unas estudiantes de la escuela Julián Carrillo del municipio de Soledad de Graciano Sánchez que desarrollaron proyectos STEM y que fueron convocadas a un concurso internacional en Inglaterra pero ante la falta de apoyo gubernamental no pudieron asistir a la competencia.

“Hay situaciones de que se crea en los alumnos, ellos pueden, por ejemplo, los niños que han estado destacando ahorita en Olimpiadas de Matemáticas aquí en San Luis Potosí pero pues son niños que han tenido apoyo de manera constante, el otro caso, pues son las niñas que nosotros tuvimos que fue sorprendente su resultado allá en Brasil porque la gente se asombraba de lo que ellas hacían, pero pues también la otra situación es que por ejemplo en el caso particular, pues ellas no pudieron llegar a Londres por falta de recursos”.

Piensa que es cuestión de de tener apoyo y que las personas, o sea que el sistema, realmente trabaje como una comunidad donde vincule con otros organismos que puedan apoyar a la escuela porque los centros escolares no pueden solos.

Para ella, hace falta es una comunidad participe más con las instituciones educativas y le den importancia como país al peso que tiene la educación, porque la transformación va a estar en el peso que le da a la educación, pero lamentablemente ve este tema como una utopía, pero como una realidad aplicada, sobre todo en cuestión de realmente inversión”.

En tanto, la maestra de primaria Marta Lourdes Meléndez Jiménez, comenta que el nivel educativo básico en México es bueno, lo considera en un 75 por ciento de efectividad porque la pandemia ha dejado muchas escuelas en la niñez “ahorita también otra secuela es de la Nueva Escuela Mexicana, que los maestros apenas están empezando a trabajar en este modelo. Entonces todos esos cambios, pues han atrasado un poco, pero al mismo tiempo están ayudando para que los alumnos tengan más fortalecimiento los aprendizajes”.

Afirma que en su experiencia México es competitivo con respecto a otros países, “yo creo que a nivel Latinoamérica e incluso contra Estados Unidos, tenemos un nivel un porcentaje más alto el aprendizaje ese conocimiento”. Y ejemplificó que a comparación con lugares como Perú en ese país no les alcanza el nivel de conocimientos básicos “en la etapa de primaria, preescolar nuestros niños de primaria en primer grado ya están leyendo, pero en Perú es hasta tercer grado cuando empiezan ya a leer y a dominar lo que es la lectoescritura, entonces en ese en ese aspecto tenemos un nivel más alto”.

Lo que le falta a México es que apoye más a los maestros, qué le falta México “que el gobierno le apueste más a la educación, que realmente sea más profesional el pago en primer término, en segundo término la revaloración que tenga el maestro, aunque se la han dado, no es lo suficientemente revalorizado económicamente y las infraestructuras de las escuelas, tenemos escuelas muy precarias en donde es un techito inclusive hasta de lámina y entonces pienso que esas dos partes es lo que le ha faltado al país y aún con eso, nosotros salimos”.

Menciona que a pesar de que el Gobierno ha querido mejorar las escuelas, no está dando la infraestructura que necesitan, porque se va lo básico “ha hecho techados, pero no ven los baños, los salones, el agua, no tienen aire acondicionado los niños, entonces si el gobierno no se ha preocupado lo suficiente como para componer las infraestructuras, le apuestan más a otras cosas que a la educación”.

Del modelo educativo añadió que cumple con las expectativas de la Nación “sí más que nada, porque ahora está más enfrascado al nivel de la comunidad. Entonces desde la comunidad vas a adquirir tus conocimientos hacia el exterior, entonces el niño trae su conocimiento básico y ese conocimiento básico, nosotros como maestros lo trabajamos, lo extendemos y sobre todo ahora el niño es más proactivo, vamos el realiza sus proyectos y trabaja sobre sus proyectos”.