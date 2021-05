La “Tecmolmania” descontrolo a los vallenses

Ciudad Valles, S.L.P.- Como estrella de rock, los vallenses recibieron al mejor candidato a la gubernatura, el papi “Tecmol”, pidiéndole fotos y mostrándole todo el afecto.

Las principales calles se inundaron de autos adornados con globos rojos y negros, con carteles de apoyo “Ciudad Valles es territorio “Tecmol”, todos unidos con un mismo fin, apoyar a Romero Calzada.

Cortesía | Romero Calzada

Miles de personas se reunieron para mostrarle el apoyo al candidato y en la transmisión en redes sociales llegó a 2500 visitas en vivo, los “tecmorros “de todo el Estado mostraron todo su respaldo, llamándolo “El nuevo gobernador de San Luis”.

“Tecmol” recorrió las principales calles de Ciudad Valles, como él solo lo sabe hacer corriendo, y con la humildad que lo caracteriza abrazó, besó, se tomó fotografías, escucho a las personas de todas las edades.

Cortesía | Romero Calzada

La voz de los vallenses resonaba por la avenida principal, “vamos a ganar”, “todos estamos con Tecmol”, ¡no somos acarreados!, “el pueblo unido jamás será vencido”, se sentía la emoción de todos los “tecmorr@s”.

Romero Calzada, comentó a medios de comunicación “Nadie detiene a esta revolución social y vamos a cambiar a la Huasteca potosina y a todo el Estado de San Luis Potosí, habrá muchas caravanas por todo San Luis, vamos a reventar el Estado, y aquí no traemos acarreados como el (pio pio), es gente que viene de corazón a apoyarme, ya chingamos a los pollos”.

Cortesía | Romero Calzada

“Tecmol” dijo a todos los “tecmorr@s”: “Huasteca potosina ¡todos somos uno y uno somos todos!, señores recuerdo cuando empezamos esta historia, hace dos meses estaba como pinche solovino gritando, aquí no hay tapancos, aquí no hay bocinas, aquí hay un chingo de corazón. Señores hoy la Huasteca no volverá a hacer pisoteada, les juro por mi vida y la de mis hijos nadie se va a volver a burlar de ustedes, que chinguen a su madre todos los políticos”.

“Nos quedan treinta días, treinta días que debemos luchar como si no trajéramos nada, yo voy a dar mi vida estos días, vamos a ayudar a más gente, vamos a cambiar más vidas ¡Si podemos! ¡vamos a ganar, vamos a ganar!, finalizó “Tecmol”

Romero Calzada estuvo acompañado de toda su familia, que es el pilar de este proyecto, para cambiar a San Luis Potosí.