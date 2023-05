La seguridad no solo depende de la policía, sino de la ley

Para resolver los problemas de inseguridad que hay en el país, no todo es la profesionalización de las policías, es también reformar la Constitución para terminar con la puerta giratoria y desde el Poder Judicial de la Federación definir y establecer la tipificación de los delitos relacionados con la delincuencia organizada, “la seguridad de la población no depende solo de los cuerpos de seguridad”.

Comentó en reunión privada con actores políticos en su visita a San Luis Potosí, el ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien a la par de presentar su propuesta política rumbo al proceso electoral del 2024, reconoció que el tema de la seguridad es el gran pendiente del Estado con la población.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Destacó que en el país el 99 por ciento de los elementos de las corporaciones de seguridad están certificados, y los sistemas de inteligencia con que se cuenta permiten saber dónde están, cómo son y qué es lo que hacen, entonces la seguridad no depende solo de ellos, depende de todo un engranaje que debe alinearse para que su operatividad tenga los resultados que se requieren.

En las condiciones actuales, dijo; los municipios son franquicia de los grupos delincuenciales por lo que es necesario solucionar el problema de fondo, la solución a los problemas de seguridad no es tampoco el debate de la Guardia Nacional, “el problema está en la ley, que si no se reforma no se tendrán las respuestas ni los resultados deseados, debe haber en el país una ley que legisle todo lo relacionado con delitos de la delincuencia organizada, actualmente no la hay y eso imposibilita a estados y municipios actuar y dar resultados en el tema”.

Murat Hinojosa reconoció la lucha de los gobernadores y secretarios de seguridad en el tema, y también que están imposibilitados para hacer frente a delitos a los que ha escalado la delincuencia.