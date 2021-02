La reforma energética de AMLO es un retroceso

La reforma energética que impulsó a través de la mayoría de su bancada el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, es un retroceso para el país porque se fundamenta en políticas de los años setenta.

Hoy las industrias le apuestan a la energía limpia en un marco mundial de acuerdos que potencian esas dinámicas, y al cual México no puede sustraerse, dijo el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado diputado Martín Juárez Córdova.

Señaló también que los paros técnicos provocados por la baja productividad de algunos insumos, obligó a las industrias a canalizar sus esfuerzos en crear nuevos productos, profesionalizar a su personal y hasta adelantar vacaciones.

Manifestó que en este escenario donde ha disminuido la actividad humana y ha bajado la productividad de algunos insumos, se ha afectado a la industria automotriz por la falta de suministros de semiconductores según se refiere, obligando a detener la actividad en las plantas como lo anunció recientemente la General Motors.

“Esto genera que técnicamente estén paradas ciertas áreas, pero hay situaciones que siguen adelante como el derecho laboral, se está aprovechando el tiempo, según hemos constatado a través de líderes sindicales y gerentes, que se le está apostando a otras alternativas para aprovechar el tiempo”.

Por ejemplo, dijo Juárez Córdova, en este compás de espera se profesionaliza a la plantilla laboral, se generan nuevos productos en la industria, se están adelantando los periodos vacacionales, incluso se fabrican insumos que se requieren en aparatos que hoy son utilizados en los hogares.

Añadió que el replanteamiento de actividades es una realidad para no afectar a los trabajadores y fortalecer al sector que de una forma u otra está sorteando la situación que se presenta; señaló que la falta de gas natural no ha afectado porque se tuvo que administrar para no afectar a sectores esenciales, como por ejemplo zonas de hospitales.













Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

Deezer

Amazon Music