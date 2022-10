La reaparición de Elba Esther Gordillo, ya es pasado: SNTE

Para nosotros ella es pasado, así se refirió el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, Alfonso Cepeda Salas, al hablar sobre la reaparición de Elba Esther Gordillo Morales, quien ha expresado su interés por regresar a la política mexicana.

De visita por la capital potosina, el líder nacional, indicó "pues felicidades, ella es parte de la historia de esta organización y para nosotros ella es pasado, como lo he dicho, ella es parte del pasado y ahora estamos viendo hacia adelante con la renovación de los cuadros seccionales"

Al mismo tiempo, manifestó que la figura de Elba Esther Gordillo Morales ya no puede participar dentro de la vida política de dicho gremio que es reconocido de entre los tres más grandes de América Latina "no hay cabida para la dirigencia, no es tema para nosotros ya".

En una atropellada entrevista porque uno de sus escoltas, evitaba que la prensa lo cuestionara en muchos momentos, alcanzó a hablar sobre su preocupación porque las maestras no participan en la vida política y sindical del gremio, es así que no descartó reformar los estatutos que rigen al Comité Ejecutivo Nacional del SNTE para poder tener liderezas en las secretarías generales de los Estados.

"Que participen más en la vida sindical, política, están quedando varones como Secretarios Generales en las secciones, yo creo que algo tenemos que hacer, cambiar el estatuto, el reglamento y armonizar los totalmente con la nueva legislación laboral para que las compañeras puedan llegar a la dirigencia sindical".

Por último, rememoró la labor del ex líder sindical de la sección 26 del SNTE, Alejo Rivera Ávila, quién falleciera durante la pandemia por Coronavirus y argumentó que se trató de un excelente líder sindical y un personaje inolvidable "siempre muy modesto, con mucha humildad, ejerciendo los cargos de dirigencia que tuvo, tenemos un muy buen recuerdo de él, porque estuvo en alguno de los cargos del Comité Ejecutivo Nacional".