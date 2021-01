La Presa, obra maestra, que brota daños y olvido

La Presa San José, imponente obra desde 1894 a unos cuatro kilómetros al occidente de la capital, la que por muchos años dio abasto a la demanda de agua de toda la ciudad y seguramente fue y es uno de los lugares predilectos para el paseo de las familias de la entidad y de sus visitantes.

Una verdadera obra maestra de la ingeniería y su cortina, ni dudarlo, todo un arte, legado que fue inaugurado por el gobernador Blas Escontría y que debe ser cuidado al máximo para beneplácito de todo mundo.

Rafael Ruiz | El Sol de San Luis

Hoy en día las áreas de esparcimiento se encuentran mucho muy descuidadas, puesto que hay basura por todos lados, desde botellas de refresco, de cerveza, vasos y platos de tipo desechable, además de desechos de muchos tipos, y ni se diga de los cubrebocas que dejan tirados por doquier.

Rafael Ruiz | El Sol de San Luis

Cabe hacer mención que también es un lugar en el que la población acude a pasear a sus mascotas, actividad que debe ser regulada, porque por la falta de cultura de algunas personas, hace que dejen las heces de sus animalitos a la intemperie, y otra cuestión que debe vigilarse es el paseo de las mascotas que se realice de manera segura, que no agredan a terceros, porque se ha dado el caso, y algunos dueños sólo llegan a decir “no muerte”, pero...

La infraestructura de sus escaleras ya presentan el deterioro del paso de los años, así como los barandales y pasamanos, en algunos lugares ya se cayeron, en otros se observan flojos por falta de mantenimiento, y todo ello es motivo de riesgo de accidentes para los paseantes.

Rafael Ruiz | El Sol de San Luis

Preguntamos al señor Roberto que paseaba por el lugar y nos dijo que, “la basura es culpa de los visitantes, para qué la tiran donde sea, aunque viéndolo bien no hay mucho dónde depositarla, y en ese caso la culpa es de los que vienen a pasear y por supuesto de las autoridades”.

El señor Joaquín, atleta que gusta de ejercitarse en el lugar, nos comenta que “los pasamanos o barandales yo casi no los ocupo, me ejercito sin tocarlos, pero urge la reparación porque vienen niños y adultos que bien pudieran sufrir algún percance, y en cuestión de la basura que hay, en mucho tiempo no he visto que vengan trabajadores de mantenimiento”

Rafael Ruiz | El Sol de San Luis

También hay maleza por doquier, la que ya pide a gritos sea cortada para darle la imagen pintoresca del lugar, el grafiti, ni se diga, lo hay por doquier, y eso es una muestra de que hace falta vigilancia, por lo menos para inhibir las pintas.

Sus más de cien escaleras de cada lado y sus áreas de esparcimiento se ven hoy en día, sucias y descuidadas, piden a gritos mantenimiento y rehabilitación, porque es un importante punto de reunión de chicos y grandes, además de un lugar predilecto para practicar el deporte en muchas de sus manifestaciones.

Rafael Ruiz | El Sol de San Luis

Y seguimos con algo de la historia de la Presa, que en su momento la captación inicial era de 8 millones de metros cúbicos, la cortina fue construida con piedra pulida de cien metros de largo y treinta y dos de altura, además de siete de espesor, sin lugar a dudas un paraje pintoresco que nos invita a un grato paseo.

Rafael Ruiz | El Sol de San Luis

Un lugar que merece la atención continua de las autoridades, con el fin de mantener las áreas funcionales y limpias, para que siga siendo un punto de reunión predilecto para potosinos y visitantes.