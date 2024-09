La política no necesita “cartuchos quemados” como Marcelo de los Santos: PVEM

El dirigente del PVEM Juan Ignacio Segura Morquecho dijo que la política potosina no necesita que miembros de la llamada “herencia maldita” como el ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga anden “destapando” candidatos para las elecciones gubernamentales de 2027.

“Todos son libres de candidatearse y todos los partidos van a sacar propuestas, pero el tema de la herencia maldita está agotado en San Luis Potosí, se demostró que las cosas se pueden hacer distintas, que se pueden hacer mejor”.

Apuntó que “San Luis Potosí no necesita ningún cartucho quemado, no necesita alguna recomendación de personas que realmente no pudieron, no dieron el ejemplo como hoy lo tenemos de un buen gobierno, un gobierno práctico, un gobierno moderno, un gobierno que toma en cuenta a toda la gente, un gobierno que saca adelante obras, un gobierno que toma punta de lanza en temas incluso legislativos”.

El dirigente partidista señaló que “veo obsoleta cualquier declaración que pueda hacer un ex gobernador, mis respetos para él, pero no puede decidir quién va y quién no va en San Luis Potosí y quién decide es la ciudadanía, no los ex gobernadores”.

Rechazó que el Partido Verde pueda “temblar” ante destapes anticipados, “para nada, el partido está firme con la idea que tenemos y el equipo está listo para contender en el 27 y ganar”.

Sobre el hecho de recibir a priístas en las filas del partido, expuso que “las puertas están abiertas, no somos un grupo que esté realmente cerrándole la puerta a ninguna persona que quiera hacer política desde el Partido Verde”.

“Somos un instituto abierto y políticamente todos tenemos derecho a tratar de contender, pero sí se va a priorizar la lucha política que tiene la militancia de más tiempo, la militancia que siempre ha estado ahí y que incluso ha seguido al grupo político desde hace muchos años”.

Adelantó que sumarán a sus filas a una presidenta municipal más para tener ya 34 ayuntamientos de los 59 que iniciarán el 1 de Octubre sus funciones.