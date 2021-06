La población respondió a su derecho para votar

La mañana de este 6 de junio comenzó con largas filas compuestas por personas decididas a hacer valer su derecho y obligación ciudadana de emitir el voto, proceso con el cual finalizó esta veda electoral. Las propagandas partidistas quedaron escondidas y los panfletos de propuestas de cada candidato y candidata guardadas en el bolsillo.

Los votantes se notaban entusiasmados y a pesar de la pandemia, convirtieron esta emisión del voto en algo extraordinario. Muchos de ellos dejaron su temor al Covid-19 y como estaba estipulado, las medidas de protección sanitaria se hicieron presentes.

Es por ello, que algunas personas compartieron para El Sol de San Luis, cómo fue su experiencia en estas votaciones, cómo percibieron la organización de sus casillas electorales y los por qué, de estar decididos a emitir su voto.

Para Patricia acudir a realizar su voto fue una experiencia muy particular, pues con el uso de cubrebocas y las medidas preventivas que se realizaron en esta jornada electoral, llevar a cabo este proceso no le requirió desgaste alguno, pero sí mucha expectación. “Pues vengo porque como ciudadana es mi derecho a elegir el candidato o candidata que mejor me convenga. Lo pensé varias veces porque estar en medio de una pandemia limita nuestras actividades, sobre todo por salvaguardar nuestra salud, pero hoy me tocó ser representante de mi partido y tengo que asegurarme de que todo se realice conforme a la ley. Creo que el trabajo de los funcionarios de casilla fue excelente, incluso aplaudo que aún con la compleja situación sanitaria hayan decidido cumplir su obligación y reforzar de manera democrática este proceso. Todo estuvo muy bien organizado, ahora falta que de verdad estas votaciones sean honestas y transparentes para el beneficio de todos”, refirió.

Por otro lado hubo personas como el señor Carlos quien se presentó con algunas limitaciones, pues el proceso fue diferente al de elecciones anteriores, y además fue de los primeros en ejercer su voto en punto de las ocho de la mañana. “Venía con mis reservas, la verdad mucho tiempo pensé en no votar, pero hoy decidí hacer valer mi derecho ciudadano. Tenemos que ser conscientes que como integrantes de esta sociedad, elegir a quien nos representará y quien fungirá para salvaguardar nuestros derechos es una decisión importante. No vi la afluencia de personas que esperaba ver, a mi me pasaron primero por tener una discapacidad así que no batalle ni esperé mucho tiempo. Es extraordinaria esta votación a comparación en temporadas anteriores, pero se entiende que el Covid-19 nos tiene paralizados. Ojalá que la mayoría de la población haya acudido a su casilla, pues nos ha costado bastantes años poder elegir a quien nos representará y de ello dependerá nuestro futuro”.

Y María Angélica Cardona, convencida y determinada en ejercer su derecho al voto, manifestó que a pesar de la pandemia y los protocolos, decidió acudir como representante de casilla. “No sólo es un derecho, es una obligación ciudadana, que definirá nuestro futuro. Fue un poco lento el proceso, no iniciamos a la hora correspondiente, sin embargo la afluencia de ciudadanos votantes fue positiva. Esta jornada electoral fue muy peculiar y estamos emocionados”.

También familias completas como los Martínez Quistiano acudieron a ejercer su voto libre y secreto. “Estamos muy contentos aunque un poco desesperados porque las filas para votar han sido interminables, pero eso no nos detendrá para continuar y votar. Apoyaremos a nuestros candidatos como familia pues queremos un San Luis mejor”.

De igual forma la afluencia mayoritaria en las casillas electorales fueron las personas de la tercera edad como Karen Smith (nacionalizada Mexicana) y Adriana Amoros quienes manifestaron que el acudir a votar, pese a la pandemia, “si nos daba un poco de miedo, pero acudimos para cumplir con nuestro deber ciudadano, pero las medidas sanitarias estuvieron estupendas, nos cuidaron y dieron prioridad al ser adultas mayores. Una felicitación a los funcionarios de casilla y al INE quien priorizó a las personas con capacidades diferentes y a los adultos mayores”.

Sin duda esta jornada electoral se llevó a cabo de manera tranquila y aunque la organización de las casillas estuvo repleta de contratiempos, los ciudadanos se dieron cita -a pesar de la pandemia- para ejercer su voto, con la esperanza de que San Luis Potosí vaya por mejor rumbo.

