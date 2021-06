La población esperanzada a que le vaya bien a SLP

Después de las elecciones electorales del pasado domingo 6, ciudadanos manifestaron su descontento y aprobación ante los resultados preliminares de las votaciones.

En un sondeo realizado por El Sol de San Luis, diversas personas remarcaron el por qué de la importancia de estas elecciones y sus expectativas entorno a la Gubernatura del Estado, Ayuntamiento y diputaciones locales.

Para Monserrat las elecciones en San Luis Potosí fueron justas y democráticas, "la verdad estoy satisfecha con los resultados, sobre todo porque mi candidato a la Gubernatura quedó electo, aunque sigo a la expectativa. San Luis ha padecido mucho y muchas personas como yo, tenemos la esperanza de que todo mejore, sobre todo para quienes más lo necesitan", refirió.

Por otro lado Elizabeth señaló que tuvo miedo de que se cometiera fraude en el conteo de votos, sin embargo, se dice contenta por los resultados. "Creo que los potosinos tomaron la mejor elección y esperemos que todo salga a nuestro favor. Claro hay miedo pero hay que tener la ilusión que todo puede cambiar".

Referente al candidato electoral a Presidencia Municipal, el joven Moisés Badillo subrayó sentirse descontento pues señala que hay que tener memoria histórica, "No me parece justo que se eligiera a ese candidato. La verdad me da miedo pues en redes sociales y en internet hay mucha información sobre su pasado. Quiero creer que los potosinos eligieron a conciencia y si eso es lo que desean para el

Estado hay que respetarlo. No obstante, no comulgo con la forma de pensar del candidato electo, pero aun así espero nos vaya de lo mejor".

También hubo quien mostró su rechazo sobre los resultados de estas elecciones, como el señor Héctor Gutierrez quien puntualizó que, "estoy insatisfecho y muy enojado. Creo que no ganó San Luis y si estaba mal, ahora estará peor. Que esto nos sirva de lección a todos, sobre todo a los partidos políticos que postularon candidatos y candidatas con reputación cuestionable; ninguna opción fue la idónea para emitir votaciones, por lo menos en mi caso no lo fue".

Por último para la señora Tere y su hija Diana los resultados fueron fidedignos y honestos. "Ganaron las mejores opciones que teníamos. En diputaciones locales creemos que faltó asesoría y más campaña para saber qué proponían los candidatos y candidatas. Ahí sí, elegimos por partido, aunque no sabíamos que ofrecían en nuestro distrito".