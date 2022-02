La objeción de conciencia y mi salud

La objeción de conciencia es la decisión individual que un profesional de la salud toma para no realizar una atención médica legal, argumentando la transgresión a su libertad de pensamiento, conciencia o religión. Es decir, se pueden contraponer una ley con los principios morales o religiosos para atender un paciente. Sin embargo, también el paciente puede tener el mismo argumento para negarse a recibir algún tratamiento.

Se ha mencionado que esto puede limitar o violentar otro derecho humano que es el derecho a la salud y por lo tanto al no realizar la atención, el personal de salud podría en teoría causar daño al paciente.

Hace apenas tres años el derecho a ser objetores de conciencia de parte del personal médico y de enfermería se garantizó en el artículo 10 bis de la Ley General de Salud. Sin embargo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, interpuso un recurso de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó en el mes de octubre del año pasado esta inconstitucionalidad, enviando a la Cámara de Diputados Federal, la encomienda de limitar o redactar mejor este artículo.

El pasado dos de febrero se organizó un Parlamento abierto por parte de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para establecer una nueva legislación sobre este derecho fundamental que incluye la libertad de pensamiento. Participaron numerosos profesionistas representantes de los involucrados, médicos, enfermeras, abogados y juristas que trataron de ilustrar los diferentes puntos de vista para despejar las dudas de quienes tienen la responsabilidad de redactar nuevamente el artículo, que desde mi punto de vista no habría que modificar y mucho menos sea anticonstitucional.

El asunto parece ser que el Estado primero dio derechos y luego vio que no tenía recursos humanos para cumplir esos derechos y entonces se recurrió a la simpleza de que si estás contratado en los Servicios de Salud del Estado, entonces estás obligado a realizar todos los procedimientos que se te indiquen de acuerdo a tu especialidad. Sin embargo durante siete horas se mencionaron conceptos filosóficos, pero no se dieron datos estadísticos.

Solamente un Internista mencionó que no encontró en la internet casos documentados de objeción en las Comisiones de Derechos Humanos y la Dra. López Gavito que llevó la voz de 200 000 médicos afiliados a distintos Colegios. Sin embargo, los pacientes deben estar seguros que si es una urgencia, el paciente será atendido, ya que en estos casos no se admite la objeción.

En cuanto a transfusiones prácticamente el 99% del personal de salud no tiene objeción y la mayoría también acepta las convicciones religiosas de algunos pacientes. Trasplantes tampoco tiene objetores, aunque puede haber indicaciones médicas que limiten el actuar del equipo médico, pero no se limitan por conciencia. Lo que si hay objetores es para la provocación de abortos (quizá este es el punto que el Estado quiere cubrir). Se puso en el parlamento que sólo el que actúa directamente, como sería el ginecólogo puede objetar y que el anestesiólogo sólo debe limitarse a dormir o evitarle dolor a la paciente, aquí la pregunta es: ¿por qué no puede objetar?, dice el dicho que tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata.

El estado puede entrenar a médicos exclusivamente para los servicios de interrupción legal del embarazo que no sean objetores. Nuevamente no se presentan datos duros de cuántas mujeres solicitan este servicio. La objeción de conciencia es un derecho que no protege la pereza de algunos miembros del personal de salud. También la nueva legislación tiene que incluir el papel de los Comités Hospitalarios de Bioética en este asunto.

De lo que estoy seguro es que la salud de todos los mexicanos está garantizada por el profesionalismo de los que proporcionan la atención médica.

Dr. Marco Antonio Vázquez Rosales.

Cirujano General.

Facebook: Marco Vázquez