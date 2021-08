"La neta ya hacía falta venir al salón", hablan los jóvenes

Aunque al interior de las instituciones educativas se cuiden los protocolos de salud y sana distancia entre el alumnado para evitar la propagación de más contagios del Covid-19, en el exterior previo ingreso y posterior a la salida, pueden observarse grupos de jóvenes en ansiada convivencia.

En plática con El Sol de San Luis, un grupo de adolescentes se manifestaron contentos por el regreso a las aulas y más aún por la oportunidad de reunirse con amigos y compañeros.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Reconocen los riesgos de la pandemia pero aseguran que no se aprende igual en casa y desde línea que en clases presenciales, “hay menos responsabilidad, se pasa de grado muy apenas”.

Los adolescentes coincidieron en que se les deje convivir más, “yo digo que está bien, no hacíamos nada en la casa, así es mas responsabilidad, se aprende mas en las aulas, las medidas de sanidad están bien y nos tienen separados por grupos no nos tienen juntos, y siempre con cubrebocas y gel en las manos, yo digo que así como se esta haciendo así esta bien”, comentó Leonardo Daniel recién inscrito a la preparatoria.

José Alfredo quien acudirá a las aulas un día por semana y quien inicia apenas en la secundaria, consideró bueno el regreso a clases, “la neta ya hacia falta porque con las clases en línea no se aprendía mucho, estuvo difícil, uno apenas pasaba por a fuerza no por gusto”.

Osiris Ainné, comento que al acudir a las aulas se pone más atención y de manera virtual hay quienes no entran a las clases, dijo que en lo que fue el primer día de regreso después de meses, hubo pocos alumnos, alrededor de un 50 por ciento.

Pese a ser “poquitos” en el salón la alegría del regreso a las aulas solo se ve entorpecida por el distanciamiento, “no es lo mismo porque estamos separados y no podemos juntarnos, no podemos convivir, nos tienen muy distanciados uno de otro, no podemos platicar entre nosotros como antes”.

Para regresar a las aulas debieron presentar la “carta responsiva de que queremos acudir a clases y así, y nos toman temperatura, nos colocan gel en cada que ingresamos a diferentes aulas”.

Osiris al igual que su grupo de amigos pide que los dejen convivir un poco mas, “esta mejor que regresemos a las aulas, no es lo mismo en casa, estamos muy separados y no podemos convivir”.

Visiblemente contentos, los jóvenes reunidos al exterior de su institución educativa compartían impresiones de como han sido los meses de pandemia y de clases en línea, y del retorno a las aulas en una realidad que no esperaban enfrentar.