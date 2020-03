La mujer, portadora de vida

Hace falta que se haga una campaña grande, formal y oficial en la que participen todas las instituciones gubernamentales de los 3 nivele de Gobierno y que apoye la Iniciativa Privada y la Sociedad Civil, y desde luego los padres de familia, para defender, proteger de todo peligro y apoyar a la mujer, a quien debemos dignificar, en todas sus etapas de vida, desde que esté en el vientre materno, desde antes de que nazca, hasta su ancianidad o muerte natural, porque ella es portadora de vida, todos nacemos de una mujer”.

Así lo señaló el Arzobispo de San Luis Potosí, Mons. Jesús Carlos Cabrero Romero, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

“Hay que dignificar el valor y la presencia de la mujer, sea niña, adolescente, joven, adulta o ancianita, porque la pobre Mamá es la que la lleva cuando el hijo hace algo mal, con actitudes machistas; este problema del machismo viene de casa, desde la familia, porque “nadie dá lo que no tiene”, si aprendió en el entorno familiar y en los diferentes ambientes en los que se desarrolló, como en vecindades o en lugares como mazmorras, pequeños departamentos, donde el hacinamiento de las familias es otro, ¿qué no se ve?, ¿qué no se escucha?.

El hombre repite lo que ve en casa, los roles más pesados se le dan a la mujer, por ser débil abusan de ella. Necesitamos sanear esos ambientes, no hay otra manera.

El jerarca hizo un llamado a las autoridades de todos los niveles y a la sociedad en general, y a los padres de familia en especial para que cuiden a sus hijas, para hacer algo y tomar cartas en el asunto sobre los feminicidios que se han dado, ya que dijo: “esto que sucede no son situaciones accidentales porque son con todo recargo de maldad, rencor y alevosía en contra de la mujer, es con toda saña y mala intención hacia ella”.

Afirmó: “Me preocupan los asesinatos violentos de mujeres, situación que llama mucho la atención, porque sigue imperando el machismo, el ver con inferioridad a la mujer, se deja ver en ambientes familiares, laborales, de parejas en unión libre y en matrimonios”.

“Tenemos que trabajar mucho en este sentido, porque hay que ver a la mujer diferente a nosotros, pero complemento del hombre”.

“Hay que frenar la violencia contra la mujer, es urgente hacer algo, pero mientras no haya una policía bien preparada y sin estímulo económico sustentable, que le garantice al vigilante o policía un trabajo digno, siempre vivirá como que hoy trabajo y mañana no, por eso se corrompen, por falta de salarios justos, habría qué observar bien eso, para que no se nos corrompan”.