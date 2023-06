"La Maroma", proyecto que no inició y está suspendido desde 2019

El proyecto para la construcción de la presa El Peaje, en el Altiplano potosino, está cancelado, así se dio a conocer desde el área de comunicación de la Comisión Estatal del Agua.

Desde la dependencia estatal se precisó que el vaso de captación que resolvería los problemas de agua de Matehuala y otros municipios nunca fue iniciada, además de que “el proyecto fue cancelado por el gobierno federal, esto desde 2019”.

Coincidieron en que no se puede hablar de concluir, sino más bien de iniciar la obra porque “la presa nunca fue iniciada, no se puede concluir porque no empezó”, explicaron.

En 2018 el proyecto para construirla se activó y se dijo entonces que el acueducto daría agua a 22 comunidades de Matehuala y Villa de Guadalupe, ya que estaba conectado a uno de los manantiales aguas arriba.

La administración estatal pasada prometió concluir la cortina en marzo de 2019, debido a que en el altiplano potosino la solución son las presas y debía descartarse el uso de pozos ya que la calidad del agua de la zona no es apta para su utilización al estar contaminada por grandes cantidades de flúor y arsénico.

El pasado miércoles un grupo de ejidatarios de Villa de Guadalupe, Villa de la Paz, Charcas y Matehuala, se manifestaron en la capilla potosina ante la falta de agua que ha derivado ya en la muerte de ganado.

Los inconformes lamentaron que no haya presas en el altiplano que permitan captar agua cuando llueve, de ahí la necesidad de que se construyan este tipo de embalses, recordaron también que en 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador canceló el proyecto de la presa La Maroma, al ser un proyecto que venía de la administración de Enrique Peña Nieto, misma que beneficiaría a 150 mil personas y de la que solo faltaba la cortina, pues estaba listo el ducto que conduciría el agua a Matehuala.