La majestuosa e imponente Casa de la Cultura de San Luis Potosí

Hoy Viernes 20 de Noviembre del 2020, el Museo Francisco Cossío, arriba a su 50 Aniversario y se congratula de haber sido por 5 décadas, impulsora de los grandes valores del Arte y la Cultura, de promover, enriquecer y ser columna de las amplia gama de vertientes artísticas que han dejado un gran legado a la sociedad potosina.

Más aún, al consolidarse como uno de los mejores museos de la República Mexicana, ha trascendido en la cultura y las artes a nivel Internacional.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

Por ello, es importante conocer un poco de la historia que albergan sus instalaciones.

El edificio que hoy ocupa el Museo Francisco Cossío fue la “Quinta Vista Hermosa”, casa de campo para descanso y veraneo; propiedad del Sr. Gerardo Meade Lewis, hacendado, banquero y comerciante de origen irlandés y de su esposa Dña. Joaquina Sainz-Trápaga, distinguida dama de la sociedad tampiqueña. Se le llamó Vista Hermosa por la espléndida vista de la sierra de San Miguelito, la cual se encuentra hacia el sur de la ciudad.

Fue construida en dos etapas: 1906-1907 y 1919-1922. En la primera se edificaron dos niveles, lo que hoy corresponde a las Salas Prehispánica y Potosina.

En la planta baja se ubicaron la sala, el comedor, la cocina, el despacho y el billar. En planta alta las habitaciones y el costurero. Rodeada de jardines y huertas, al frente se construyó un lago de poca profundidad para remar, con una isleta al centro con un kiosko.

Más tarde, en el extremo suroeste se edificó una gran alberca con vestidores, sanitarios con agua entubada, solárium y cuarto de máquinas; cancha de tenis y caballerizas con senderos para cabalgar. Cabe destacar que la propiedad era cuatro veces más grande que en la actualidad.

Hacia 1919, Gerardo Meade decidió ampliar la casa hacia el oriente, la cual consistió en construir una ala igual, en tamaño y proporción, a la anterior, unida por un espacio a doble altura con planta libre que constituye el actual vestíbulo, se colocaron terrazas y balcones que dieron unidad al edificio y se implementaron las innovaciones tecnológicas de agua y drenaje entubado.

La obra estuvo a cargo de Joaquín Meade, tercer hijo del matrimonio Meade Sáinz – Trápaga, quien estudió arquitectura en la Universidad de Oxford Inglaterra y más tarde se convirtió en investigador e historiador. Florentino Rico dibujó los planos y estuvo a cargo de la obra y la cantería. El estilo de la edificación es neoclásico inglés.

Joaquín Meade adquirió la casa antes de la muerte de su padre quien falleció en 1927, pero debido a sus actividades e investigaciones, pasaba la mayor parte de su tiempo en la Ciudad de México, por lo que decidió poner en renta la propiedad.

Con el correr del tiempo, el terreno original fue vendido en 45 lotes, se abrieron las calles de Fray Diego de la Magdalena, Vista Hermosa y se alineó Juan de Oñate.

Hacia 1941 se modificó la Quinta para convertirla en el Hotel Vista Hermosa. Después sufrió largos periodo de abandono y sus últimos ocupantes fueron las Escuelas: Juárez, Patria y Luis de Velasco.

Finalmente, en 1969 el Gobierno del Estado la rescató del abandono y la convirtió junto con los Arquitectos Francisco Javier Cossío Lagarde e Ignacio Algara y G. Arce en la Casa de la Cultura de San Luis Potosí, que fue inaugurada el 20 de noviembre de 1970, bajo la dirección del Arq. Francisco Javier Cossío Lagarde, con el apoyo del Gobernador Antonio Rocha Cordero, siendo una de las primeras casas de cultura del país.

El edificio fue rescatado del abandono, remodelado y acondicionado para su nueva función, con salas de exhibición y auditorios para conciertos y conferencias.

En la parte posterior del terreno se construyó el Edificio Centro de Estudios Ramón Alcorta Guerrero, el cual da alojamiento a tres bibliotecas: La Biblioteca Lic. Antonio Rocha Cordero, especializada en Derecho; la biblioteca Ramón Alcorta Guerrero, especializada en Historia Regional; y la Biblioteca Dr. José Guadalupe Victoria Vicencio, especializada en Historia del Arte.

En reconocimiento a la labor del Arq. Cossío, el Gobierno del Estado decidió darle el nombre de su creador a la Casa de la Cultura, por lo que en 1994 cambia el nombre a Casa de la Cultura de San Luis Potosí “Arq. Francisco Javier Cossío Lagarde”.

Desde el 2005 cambia el nombre a Museo Francisco Cossío.

El Museo Francisco Cossío es un organismo descentralizado del poder Ejecutivo del Estado y sectorizado a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, cuyo objeto es exponer y difundir las manifestaciones culturales.

Fue casa de campo con caballerizas; había otros animales, --aves en su mayoría--, como patos, gansos, pavorreales. Llegó a ser hotel y colegio particular. Hubo una pista de aterrizaje para avionetas, en la parte de atrás, pero no perteneció a la casa; y no fue helipuerto, como muchos creen. La pista de aterrizaje que hubo era de avionetas, no de helicópteros.