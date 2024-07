La Huasteca necesita turismo de mejor calidad que "deje más dinero": Gerardo Bocard

Es necesario elevar la calidad del turismo en el estado, principalmente en la Zona Huasteca, consideró Gerardo Bocard Meraz, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

Ante el momento que atraviesa la Secretaría de Turismo, con la anunciada salida de Juan Carlos Machinena Morales, el Presidente de la Canacintra señaló que esta es una oportunidad para hacer cambios en el abordaje del turismo en el estado.

Lo anterior debido a que señaló, es difícil incrementar la cantidad de turistas que visitan espacios como los parajes de la Huasteca, por lo que el tema ya no es atraer más personas a los mismos lugares, sino elevar la calidad del turismo.

Mencionó que por ejemplo, si el Jardín Escultórico de Edward James en Xilitla tiene cupo para 500 personas, no se puede rebasar ese límite, “si te vas a las 6 de la mañana a ver el Sótano de las Golondrinas no hay más gente que pueda estar, no puede haber 5 mil personas viendo al mismo tiempo”, lo mismo pasa en la cascada de Tamul, donde no se puede incrementar de manera exponencial la cantidad de lanchas que realizan los recorridos.

En ese sentido, señaló que lo que se requiere es elevar la calidad del turismo, “tienes que hacer que este turismo deje más dinero, que sea una mayor derrama, pero que no sea más gente porque no pueden los parajes”.

Puso como ejemplo el caso de San Miguel de Allende, “empezó a poner hoteles boutique, empezó a poner mejores restaurantes, se empezó a incrementar la calidad del turismo”; mientras que en el lado opuesto mencionó a Guanajuato, “que con el Cervantino pues se volvió una cantina. Entonces es lo que tenemos que hacer, calidad y no tanto la cantidad, porque no tenemos más espacio para eso”.

Por ello insistió en que en lugar de ser una zona para ir “de mochila”, la Huasteca debe elevar su calidad de turismo para que éste sea más redituable sin sobresaturar los parajes naturales.