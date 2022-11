La Filosofía, una rama académica que enfrenta dogmas y abre el diálogo

La filosofía se ha convertido en una disciplina académica esencial para el ser humano y el mundo en general, así lo manifestó Aarón Joel Obregón Hernández , de 24 años de edad, Filósofo egresado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

"Cada vez el mundo necesita más filosofía, es decir formas de enfrentar los dogmatismos, de preguntarse lo obvio, de cuestionar su sentido común y ver que no es tan común, para entender el mundo desde otros puntos de vista", explica.

Todo ello, para que no se omita ningún ámbito de la vida, pues permite desechar los dogmas y eso le permite al ser humano abrir un diálogo con la otra parte, y así enfrentar cualquier fanatismo hacía cualquier ideología.

Actualmente, refiere Obregón Hernández, la Filosofía se mantiene en el interés de las personas, tanto jóvenes como personas adultas mayores.

"A muchos se les ha dicho que es una carrera exclusiva para la gente de dinero, y por eso piensan que ellos no tienen derecho a pensar diferente de cómo se les ha enseñado. Esto lo hemos descubierto en las distintas actividades de divulgación filosófica que hemos tenido, tantos cafés filosóficos, conversatorios o exposiciones de carteles de temas filosóficos, existe ese pensamiento, pero también una gran hambre de tener las herramientas conceptuales para entender su vida de otro modo".

Y esque, Obregón Hernández puntualiza que es aquella inquietud de las juventudes por la filosofía dónde devienen grandes inquietudes que se resumen en preguntas tan profundas como el “¿Por qué el mundo es cómo es y no de otra manera?”.

Por lo que, la formación de filósofos puede volverse un poco complicado.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

"En el ambiente existen posturas muy poco ligadas al diálogo y al entendimiento de los otros, así como de preguntarse lo obvio, estás son actitudes fundamentales para desarrollar una actitud filosófica. Sumado a que, en las redes sociales, se exige todo el tiempo que seamos un personaje, que asumamos posturas y nos encerremos en nuestra tribu, dónde nos dan la razón seres con ideas similares, nos encerramos en una cámara de eco".

Y es así que Obregón Hernández señala que esto resulta, en qué los jóvenes lleguen a las facultades con esas tendencias, de poco diálogo, de imponer su razón, y de que solo existe una única verdad absoluta.

"Al final de cuentas, el que se forma en filosofía es una persona que le va a afectar su entorno, como a todas las personas. Pero también, todos estos vicios se van quitando de poco en la carrera".

Sobre la importancia de la Filosofía y el desarrollo profesional dentro de esta área académica Obregón Hernández expone que lamentable no es tan valorada su función por parte dea sociedad.

"No mucho, quizá sólo por quienes se han acercado a algún material filosófico en su vida. Pero la razón de por qué es despreciada, o por qué se le dice a la gente que la estudia que “morirá de hambre”, es muy sencillo de entender. Y es por que no producimos capital, es decir, no vamos a una fabrica y trabajamos para una empresa que es parte de algún proceso de manufactura, y que da altos salarios. Esto es lo que valoramos cómo una persona exitosa, alguien que trabaja, tiene carro, casa, esposo(a) e hijas(os) y tiene un gran salario, y está bien, pero también es limitante, pues no desarrolla integralmente a los seres humanos, de ahí que haya personas que tengan todo lo anterior y aún así tengan depresión, o inclusive personas que no tienen nada de eso, pero no encuentran un sentido a su vida y existencia, eso también causa depresión. Ahí es dónde entra la filosofía, y es dónde las personas nos valoran más, al abrir el mundo a nuevas formas de verlo, de entenderlo, de saborearlo y las personas puedan caminarlo, y encontrarse a ellas mismas".

A Obregón Hernández lo que lo llevo a apasionarse por la Filosofía fue el continuo cuestionamiento de su entorno y el no encontrarle un sentido a todo lo que vivía.

"Por eso me adentre a la Filosofía, ahora tengo más dudas y muy pocas respuestas, pero sin duda soy más feliz, pues ya sé por dónde va la cosa"

Por otro lado, muchos ojos ajenos al tema, perciben la Filosofía como una materia complicada, pero Obregón Hernández subraya que lo único difícil es enfrentarse a uno mismo y sus creencias.

Para finalizar, este filósofo remarca que la Filosofía conlleva a muchas otras vertientes de pensamiento

"Están ramas cómo la fenomenología, que cuestiona, reflexiona acerca de lo que se nos manifiesta, no cómo espíritus o fantasmas, si no, la realidad misma, es decir, los sentidos nos manifiestan una realidad una manera de ver, sentir, saborear y oír, nuestro entorno, antes siquiera de procesarlo por la razón; esto nos puede ayudar a cuestionar nuestros prejuicios, los pensamientos que nos surgen cuando nuestros sentidos nos reportan sobre la realidad".

También existe la filosofía de la liberación, que busca cuestionar las formas en que los oprimidos son dominados y se reproduce la dominación en la gente.

"Para todos hay algo, pues siempre existe un motivo que origina que las personas siempre se estén cuestionando. Lo mejor es cuando algún texto o filosofía también resuena en sus adentros, cómo si hubiéramos descubierto una parte de nuestro ser".

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí